Novo Piselli Sud serve cozinha do sul da Itália

Elegante: amplo bar central divide o salão (Foto: divulgação)

A área nobre na entrada do Shopping Iguatemi – que, por 17 anos, foi ocupada pelo Gero Caffè – deu lugar a outro italiano: o Piselli Sud. O novo restaurante do empresário Juscelino Pereira é como uma caixa, com ambiente elegante, parcialmente aberto e predomínio de madeira. O verde surge no jardim que percorre a lateral externa. Um amplo bar central separa as mesas do salão e o lounge – espaço também para um sanduíche (R$ 33/ R$ 45) ou drinque (R$ 29/ 49) a qualquer hora.

Da cozinha, instalada no piso inferior, saem alguns clássicos que fizeram a fama do Piselli, nos Jardins, como o espaguete à carbonara (R$ 59). Mas também novidades inspiradas na cozinha do sul da Itália, com ênfase para os peixes e frutos do mar, a exemplo da polenta com molho de tomate, polvo e ervas (R$ 43), que figura como opção de entrada.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na seleção de massas, destaque para o ravióli recheado com cordeiro, molho de azeite, raspa de limão, aliche e pimenta biquinho (R$ 63). Também estreia o ‘Gnocchi di Olive alla Norma’ (R$ 57), nhoque de azeitonas pretas com molho de tomate, berinjela e ricota defumada. O menu lista ainda risotos, quatro opções de carne e quatro de peixe – caso do linguado grelhado com presunto de Parma, servido com caponata de legumes (R$ 75). Para arrematar, suspiros e sorvete de baunilha com geleia de morango e figo frescos (R$ 27). Na carta de vinhos, há quase cem rótulos.

ONDE: Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Europa, 3031-5404.

QUANDO: 11h30/23h (5ª a sáb., até 0h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.