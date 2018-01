Novo Pina tem cardápio (e ambiente) inspirados na Toscana

Foto: Lucineia Nunes/Estadão

A vontade de viajar levou o chef italiano Riccardo Rossi a trabalhar na Rússia e nos Estados Unidos, antes de vir ao Brasil para dar consultoria a restaurantes. Ainda na Itália, passou por cozinhas de hotéis de luxo e restaurantes estrelados. Mas foi a ‘cucina casalinga’ que serviu de inspiração para o cardápio do Pina, inaugurado há duas semanas.

O nome é uma homenagem à mãe do chef. Já o salão pequeno, com vasinhos de ervas nas paredes, tenta reproduzir o terraço de sua casa na Toscana. O menu abre com entradas e saladas (R$ 28/R$ 36) e segue com as massas divididas em ‘Tradizione’, como o espaguete à carbonara (R$ 42), e ‘Innovazione’, caso do bom ravióli recheado com vitela e coberto com molho de limão e noz-moscada (R$ 46) – que poderia chegar um pouco mais quente à mesa, assim como os pães.

Também há risotos, três sugestões com peixes e frutos do mar e mais três com carne, como a costela de cordeiro em crosta de amêndoas e legumes crocantes (R$ 62). De sobremesa, uma releitura do tiramisú (R$ 18) e o clássico creme de mascarpone com morangos frescos (R$ 20). Para beber, vale perguntar sobre o vinho do dia (R$ 16/R$ 23, a taça).

ONDE: R. Jacurici, 27, Itaim Bibi, 3071-2501.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h30 (sáb. e dom., almoço até 16h; 2ª a 4ª, apenas almoço).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.