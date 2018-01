Novo Pãozin faz caprichado pão de queijo

Charmosa: casa tem café, bolos e compotas (Fotos: Lucinéia Nunes/Estadão)

Um aviso na parede de lousa diz que o pão de queijo ali é tão bom que dá até dó de vender. Na Pãozin , nova casa das sócias Daniela Schiavon e Renata Frioli (dona da vizinha Bolo à Toa), o quitute ganha tratamento de primeira. Feito com queijo da Serra da Canastra e polvilho artesanal, tem miolo denso e bem amarelo, que em nada se parece com os pães insossos e ocos de outras casas do gênero.

O tamanho mediano do pão é suficiente para abraçar recheios como o de pernil desfiado, servido com geleia de goiaba à parte (R$ 8). Ou ainda uma dose generosa do doce de leite Majestic (R$ 6; foto abaixo) ou de goiabada da Zélia (R$ 6), produtos também à venda numa pequena estante de madeira ao lado de outras compotas de Minas Gerais.

O freezer ainda é abastecido com pão de queijo congelado para assar em casa (R$ 24, 500g).

Fatias de bolo (R$ 5, cada), compota com queijo (R$ 8) e sobremesa do dia (R$ 6) ampliam as sugestões da casa. Para acompanhar, há expresso feito com Café do Centro Peneira 19 (R$ 4,50). Enquanto desfruta do seu pãozinho, repare nos detalhes da decoração colorida e com evidente toque feminino.

ONDE: R. Padre Carvalho, 117, Pinheiros, 3032-5769.

QUANDO: 10h/18h (sáb., 9h/15h; fecha dom. e fer.).