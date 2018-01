Novo Ô-Restaurante tem o clima da Vila

Despojado: ambiente janelões de vidro e cervejas artesanais (Foto: divulgação)

Uma casa de esquina com janelões de vidro é o cenário do recém-aberto Ô-Restaurante. Quem comanda a cozinha é o chef Gustavo Eiji, que prepara entradas para compartilhar e dez opções de prato principal, como o nhoque de duas batatas com cogumelos (R$ 45) e a costelinha suína na cerveja (R$ 55).

Durante a semana, há um honesto almoço executivo, por R$ 39,90, que pode começar com a saborosa torre de legumes, com muçarela de búfala gratinada e molho de tomate, e terminar com um sedoso pudim de leite. O chef também sugere o prato do dia, caso do picadinho (R$ 31,90), às terças, e da moqueca baiana (R$ 30,90), às sextas. A carta de cervejas artesanais traz dicas de harmonização.

ONDE: R. Harmonia, 321, V. Madalena, 2539-3840.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (sáb. e fer., 12h/0h; dom., 12h/17h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.