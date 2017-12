Novo Nano – Lugar de Comidas tem de risoto a hot-dog

Foto: divulgação

O esquema é simples: pega-se uma comanda na entrada e escolhe-se o que comer e beber nas diferentes estações do Nano – Lugar de Comidas. O salão amplo – antes ocupado pelo bar retrô Santa Madalena – passou por uma reforma que deixou o ambiente mais claro e arejado, agora com bancadas de azulejo, paredes de lousa e mesas coletivas.

As estações com operação fixa são do Imbiss, do Bistrô The Comidas e da cervejaria Mea Culpa. A cada mês, o espaço também recebe um convidado diferente. A partir de 3ª (8), por exemplo, o músico e cozinheiro Chuck Hipolitho assume o posto que batiza de Hypolitho & Benedito. Sua especialidade: polpeta com polenta (R$ 25).

Entre os fixos, o Imbiss também serve ali os cachorros-quentes (R$ 20, cada) e pratos rápidos alemães que fizeram a fama da casa na Vila Madalena, como o currywurst (R$ 25), salsicha com molho de curry e fritas. O The Comidas faz pratos caseiros e de apresentação simples, a exemplo do picadinho de filé mignon (R$ 35). À noite, o cardápio é reforçado com massas e risotos (R$ 20 a R$35).

Para beber, a Mea Culpa se encarrega das caipirinhas e cervejas (R$ 8/R$ 14). Feche com um expresso (R$ 4), acompanhado do ‘Berliner’, o sonho alemão recheado com creme de baunilha ou de maçã (R$ 8).

ONDE: R. Santa Madalena, 27, Bela Vista, 3774-1239.

QUANDO: 12h/22h (dom. e 2ª, até 18h).

QUANTO: Cc.: M e V. Cd.: M e V.