Novo Miniempório tem almoço caseiro e quitutes para levar

Foto: divulgação

A lousa do lado de fora apresenta as sugestões para o almoço no Miniempório – aberto no início de maio pela chef Isabela Cordaro. Dentro do bistrô, o balcão e uma estante são abastecidos com produtos que a chef já vendia em seu site, como pães, geleias, destaque para a boa versão de tomate verde (R$ 14), compotas, quiches e bolos.

Dois pratos figuram no almoço, sempre com uma opção vegetariana, a exemplo do cuscuz marroquino com cogumelos (ou cenoura, como foi servido no dia da visita), acompanhado de falafel. A opção inclui creme ou saladinha de entrada, a R$ 27,90.

A composição quiche e salada sai por R$ 21. Entre as receitas que mudam diariamente estão o polpettone recheado com muçarela, o nhoque de batata-doce com creme de gorgonzola, o bife bourguignon com purê de batata e o quibe de abóbora com legumes e coalhada. Para beber, há cervejas artesanais (a partir de R$ 16) e vinho em taça (R$ 14).

De sobremesa, prove o trio de doces mineiros com queijo canastra (R$ 12) ou a ‘pignolata’ (R$ 10), bolinhas de massa fritas, banhadas com mel e servidas com creme de mascarpone, que poderia ganhar porção mais generosa.

ONDE: R. Artur de Azevedo, 969, Pinheiros, 3796-2717.

QUANDO: 10h/19h30 (sáb., até 18h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.