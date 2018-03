Novo Manioca alia café e restaurante, no Shopping Iguatemi

Ambiente do Manioca, com pé direito alto e muitas plantas (Foto: Lufe Gomes/divulgação)

Novo membro da família Maní, o café e restaurante Manioca ocupa um bonito salão no terceiro piso do Shopping Iguatemi. Com entrada pela Livraria Cultura, a nova casa dos chefs Helena Rizzo e Daniel Redondo tem pé direito alto, parede envidraçada, peças de mobiliário pinçadas em antiquários e muitas plantas em toda sua extensão.

No primeiro ambiente fica o café, que também funciona como espera para o restaurante. No cardápio há desde queijo quente (R$ 14) a saladas (a partir de R$ 32). Mas se a espera for longa, vale provar ali mesmo um dos sanduíches, como o delicioso hambúrguer na brasa com gruyère, tomate confitado, rúcula e maionese de bacon, acompanhado de batata rústica (R$ 41). Para acompanhar o café (R$ 6), peça ‘O Segredo do Bolo’, fatia generosa de bolo de chocolate com recheio de brigadeiro e sorvete de leite ninho (R$ 23).

Bolo de chocolate com brigadeiro e sorvete de leite ninho (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Os pratos principais só podem ser pedidos no restaurante – com ambiente separado pelo bar. Da cozinha, comandada pelo chef Marcelo Almeida, saem alguns clássicos do Maní, como o talharim de pupunha (R$ 56). Entre as novidades, estão a coxa e sobrecoxa de frango com pamonha assada e folhas de rúcula (R$ 38), e a costela de porco com mandioca e cebola na brasa (R$ 57).

ONDE: Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3º piso, 2924-2333.

QUANDO: 11h30/15h30 e 19h/23h30 (6ª, 11h30/16h30 e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.