Novo longa do coreano Hong Sang-Soo está entre estreias de cinema da semana

Certo Agora, Errado Antes, do sul-coreano Hong Sang-soo, foi o ganhador do Leopardo de Ouro em Locarno 2015. No longa, o cineasta Ham Chunsu (Jaeyoung Jung) viaja para Suwon para exibir um de seus filmes. No dia livre que antecede a exibição, conhece a artista Yoon Heejung (Minhee Kim), de quem se aproxima.

Em Espaço Além – Marina Abramovic no Brasil, a artista sérvia é observada em viagens pelo País. Abramovic visita paisagens místicas como a Chapada dos Veadeiros (GO; foto) e a Chapada Diamantina (BA), onde participa de rituais espirituais e religiosos. Durante a jornada, ela expõe seu processo de pesquisa e criação.

A vida noturna da cidade é explorada no documentário São Paulo em Hi-Fi. Dirigido por Lufe Steffen, o longa foca a noite gay paulistana dos anos 1960, 1970 e 1980. Na tela, transformistas, dançarinos, jornalistas e donos de boates, entre outros, contam casos que cobrem da ditadura ao surgimento da Aids, marcante para a comunidade LGBT.

Filme de abertura da Semana da Crítica em Cannes 2015, Os Anarquistas é um thriller histórico que se passa em 1899. Jean Albertini (Tahar Rahim) é um militar do exército francês que deve se infiltrar num grupo de anarquistas. Enquanto trabalha como agente duplo, se apaixona por Judith (Adele Exarchopoulos), uma das integrantes da facção.

OUTRAS ESTREIAS

Amores Urbanos

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Vera Egito. Com Thiago Pethit, Maria Laura Nogueira, Renata Gaspar. Três amigos, Diego, Júlia e Micaela, vivem no mesmo prédio em São Paulo. Enquanto investem em suas carreiras profissionais e passam por desilusões amorosas, dividem os momentos dentro e fora de seus apartamentos.

Pais e Filhas

(Fathers and Daughters, EUA-Itália/2015, 117 min.) – Drama. Dir. Gabriele Muccino. Com Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul. No final dos anos 1980, em Nova York, Jake, um escritor instável, tenta criar Katie, sua filha de cinco anos, após a morte da mulher. Passados 20 anos, enquanto cuida de crianças com problemas psicológicos, Katie tenta entender sua infância conturbada.

A Vingança Está na Moda

(The Dressmaker, Austrália/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Jocelyn Moorhouse. Com Kate Winslet, Liam Hemsworth, Hugo Weaving. Nos anos 1950, Tilly (Kate Winslet), uma mulher glamourosa, volta para sua terra natal, uma cidade rural na Austrália. Ela altera a moda local, criando vestidos em estilo de alta costura, enquanto enfrenta aqueles que lhe fizeram mal no passado.

Vizinhos 2

(Neighbors 2: Sorority Rising, EUA/2016, 95 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Stoller. Com Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron. Após enfrentar problemas com a fraternidade vizinha, Mac e Kelly decidem se mudar. Prestes a terem outro bebê, eles se transferem para o subúrbio, no entanto, encontram uma fraternidade ainda mais baderneira ao lado, liderada por garotas.

X-Men: Apocalipse (leia resenha aqui)

(X-Men: Apocalypse, EUA/2016, 143 min.) – Ação. Dir. Bryan Singer. Com James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Nicholas Hoult. O mutante mais poderoso de todos, Apocalipse, acorda de um sono de milhares de anos. Invencível e imortal, ele recruta mutantes para ‘limpar’ o mundo dos humanos, construindo uma nova ordem. O Professor X e sua equipe tentam impedir o plano do vilão.