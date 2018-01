Novo longa de Tom Ford, ‘Animais Noturnos’ chega aos cinemas

Foto: Imdb/reprodução

Há sete anos, o estilista Tom Ford estreava no cinema com um drama sobre o luto de um homem, em ‘Direito de Amar’. Em Animais Noturnos, vencedor do Leão de Prata do último Festival de Veneza e com três indicações ao Globo de Ouro, o diretor volta com um thriller psicológico sobre vingança.

Ford construiu sua carreira na moda, o que pode explicar muito sobre as escolhas estéticas de seus filmes. No novo longa, a primeira cena é uma sequência de mulheres fora dos padrões de beleza, dançando nuas como líderes de torcida. Com sarcasmo, a cena serve como uma introdução à protagonista Susan (Amy Adams), uma galerista de arte que vive em um mundo de aparências e culto à imagem, apesar de sua vida infeliz.

Ela vê seu mundo em xeque quando recebe o manuscrito de um livro dedicado a ela e escrito por seu ex-marido, Edward (Jake Gyllenhaal). A obra é uma história violenta sobre um homem e sua família, que são perseguidos por uma gangue numa estrada deserta à noite.

Ford, então, conduz duas narrativas paralelas, com estéticas diferentes. De um lado, o anti-herói do livro de Edward, também interpretado por Gyllenhaal, vaga pelo deserto do Texas, tentando salvar sua família. Do outro, Susan, em seu mundo de estética asséptica, é assombrada pelo passado. Com flashbacks, ela nos apresenta ao fim de seu primeiro casamento, que foi trágico ao ponto de o marido lhe dedicar um livro violento.

