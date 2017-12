Novo longa de Robert Guédiguian está entre as estreias de cinema da semana

Filho de pai armênio, o diretor Robert Guédiguian é parte envolvida no relato que traz em Uma História de Loucura. Baseado no romance autobiográfico do jornalista espanhol Jose Antonio Gurriarán, o drama explora as repercussões do genocídio armênio.

A trama se inicia em preto e branco, na Berlim de 1921. Soghomon Tehlirian (Robinson Stevenin) é julgado pelo assassinato de Talaat Pasha, primeiro ministro turco que ordenou a evacuação da Armênia.

Na França dos anos 1970, Aram (Syrus Shahidi), filho de armênios, participa de um atentado contra o embaixador da Turquia em Paris. A explosão atinge Gilles (Gregoire Leprince-Ringuet), um ciclista inocente.

É então que a mãe de Aram, Anouch (Ariane Ascaride), pede perdão a Gilles, criando uma relação que interfere no sentimento de frustração e vingança do rapaz.

Com a conquista do prêmio de melhor longa nacional no É Tudo Verdade deste ano, O Futebol chega aos cinemas com boas credenciais. Na lista de festivais que qualificam seus vencedores como pré-candidatos ao Oscar, o evento coloca a obra de Sergio Oksman no páreo para a Academia.

Na tela, o documentário trata de algo muito menos glamouroso que a cerimônia. Após 20 anos sem ver o pai Simão, que o abandonou quando era criança, Oksman o reencontra em 2013. É esse episódio que dá origem ao filme. Inspirado pelo reencontro, o diretor sugere que eles assistam aos jogos da Copa do Mundo de 2014 juntos – daí o nome do longa.

O filme, então, acompanha Simão, dono de uma pequena empresa, e o filho em momentos diferentes, enquanto pinta um retrato íntimo da relação dos dois, com direito a uma virada surpreendente.

Nise – O Coração da Loucura explora uma figura pioneira da psiquiatria. O longa aborda o período em que Nise da Silveira (Glória Pires) desenvolveu um novo tratamento para pacientes de um hospital psiquiátrico no Rio. No lugar de lobotomia ou eletrochoque, seu método se baseava na arte, no afeto e no convívio com animais.

Vencedor dos prêmios de melhor diretor e filme em San Sebastian 2014, A Garota de Fogo, de Carlos Vermut, apresenta Luis (Luis Bermejo), pai de Alícia (Lucía Pollán), uma menina com leucemia. O último desejo da garota é a fantasia de uma personagem de mangá – sem dinheiro para o presente, ele tenta obtê-lo por meios escusos.

OUTRAS ESTREIAS

Amor por Direito

(Freeheld, EUA /2015, 104 min.) – Drama. Dir. Peter Sollett. Com Julianne Moore, Steve Carrell, Ellen Page. Uma policial, Laurel, e sua parceira, a mecânica Stacie, têm um relacionamento estável. Ao descobrir que tem uma doença terminal, Laurel pretende estender os benefícios de sua pensão a Stacie, mas o Estado se recusa a reconhecer o direto.

O Caçador e a Rainha do Gelo

(The Huntsman: Winter’s War, EUA/2016, 114 min.) – Fantasia. Dir. Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron. Enquanto as rainhas irmãs Ravenna e Freya travam uma guerra, os guerreiros Eric e Sara tentam esconder o romance que vivem.

Em Nome da Lei

(Brasil/2015, 115 min.) – Suspense. Dir. Sergio Rezende. Com Mateus Solano, Chico Díaz, Paolla Oliveira. Vitor, um juiz federal jovem, tenta desfazer uma máfia que domina, há anos, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Com a ajuda de uma procuradora e um policial, enfrenta o esquema de tráfico de drogas e contrabando chefiado por Gomez.

Milagres do Paraíso

(Miracles from Heaven, EUA/2016, 109 min.) – Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Mãe de Anna, Christy se desespera para encontrar uma solução para a dor da filha, que tem uma doença incurável. Um milagre, contudo, vem para mudar o destino da menina. Baseado numa história verídica.

No Mundo da Lua

(Atrapa la Bandera, Espanha/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Enrique Gato. Na animação, a empreitada de um milionário que tenta colonizar a lua. Para isso, ele apaga vestígios dos astronautas da Apollo 11 e explora a energia limpa no satélite natural. Um surfista de 12 anos, Mark, e seus amigos querem impedi-lo de realizar seu plano.

O Tesouro (leia resenha aqui)

(Comoara, França-Romênia/2015, 89 min.) – Drama. Dir. Corneliu Porumboiu. Com Toma Cuzin, Radu Banzaru, Florin Kevorkian. Costi, um burocrata que mora em Bucareste com a mulher e o filho, recebe uma proposta do vizinho. Segundo ele, se conseguirem o dinheiro para vasculhar o quintal da casa de seu avô, dividem uma possível fortuna enterrada na propriedade.