Novo longa de Juliana Rojas está entre estreias de cinema da semana

Originalíssimo e brilhante. Divertido e surpreendente. Os elogios a Sinfonia da Necrópole são quase sempre superlativos e o longa que chega aos cinemas vem com a chancela dos prêmios que recebeu nos festivais de Gramado, Mar del Plata e Vitória.

Nos velhos tempos da Atlântida, diretores como Carlos Manga cultivavam a estética da paródia como forma de resistência à dominação cultural de Hollywood. O tempo passou, o mercado continua formatado para o cinemão de fora e os jovens diretores buscam o público investindo nas produções de gênero.

O público gosta de mortos vivos? Eles saem das covas e assombram o coveiro no longa de Juliana Rojas. A novidade é que cantam e dançam. Sinfonia mistura dois gêneros: terror e musical. Não é para todos os gostos, mas os prêmios confirmam que o filme tem aceitação. E é bem feito. Luiz Carlos

Merten

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Truman é o nome do cão que ‘estrela’ o longa de Cesc Gay. Na trama, Julián (Ricardo Darín), dono do animal, recebe a visita inesperada de um velho amigo, Tomás (Javier Cámara), em Madri. Enquanto o anfitrião vive uma situação delicada, os dois estreitam os laços de amizade, ao longo de quatro dias, acompanhados pelo cachorro.

OUTRAS ESTREIAS

A Três Vamos Lá

(A Trois On Y Va, França/2014, 86 min.) – Comédia. Dir. Jérôme Bonnell. Com Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck. Micha e Charlotte compram uma casa perto de Lille, onde morarão juntos. Após um tempo, eles se envolvem com a mesma menina, Mélodie.

Ave, César! (leia resenha aqui)

(Hail, Caesar!, EUA/2016, 105 min.) – Comédia. Dir. Ethan Coen e Joel Coen. Com Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney. Nos anos 1950, em Hollywood, Eddie Mannix, produtor da Capitol Studios, lida com o sequestro do protagonista de um dos filmes que produz. Esta semana, o Caixa Belas Artes realiza um ‘Noitão’ dedicado aos Irmãos Coen, cuja programação está no fim do roteiro.

O Escaravelho do Diabo

(Brasil/2016, 102 min.) – Suspense. Dir. Carlo Milani. Com Thiago Rosseti, Marcos Caruso, Jonas Bloch. Uma série de assassinatos ocorrem no Vale das Flores, uma cidade de interior. Antes de morrerem, todas as vítimas, pessoas ruivas, recebem um estranho pacote com um escaravelho. O longa é baseado no livro homônimo de Lúcia Machado de Almeida, da famosa Série Vaga-lume.

Mente Criminosa

(Criminal, Reino Unido/2016, 114 min.) – Ação. Dir. Ariel Vromen. Com Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones. Como última tentativa de concluir uma missão, a CIA usa um método inusitado. As memórias e habilidades de um agente do serviço secreto são implantadas em um presidiário perigoso.

Mogli – O Menino Lobo

(The Jungle Book, EUA/2016, 105 min.) – Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Neel Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray. Mogli, um garoto indiano, é criado na floresta por lobos, um urso e uma pantera. Baseado em ‘O Livro da Selva’, de Rudyard Kipling, o longa é um remake da adaptação animada do livro, lançada pela Disney em 1967.

Onde o Mar Descansa

(Sea Without Shore/2015, 91 min.) – Drama. Dir. André Semenza, Fernanda Lippi. Com Livia Rangel, Fernanda Lippi, Anna Mesquita. O longa aborda a interrupção abrupta de um romance entre duas mulheres no fim do século 19. À amante que sobrevive, restam as visões da companheira que morreu.