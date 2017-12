Novo Longa de Béla Tarr está entre as estreias de cinema da semana

Em 1889, acontece algo fundamental na vida do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900). Ele morava em Turim, na Itália, quando viu um cavalo que empacara na rua ser selvagemente açoitado pelo cocheiro. Condoído, o filósofo tomou a defesa do animal. Foi conduzido em pânico para sua casa, balbuciou algumas frases meio desconexas e viveu os dez últimos anos sem falar e sem escrever. Morreu em 1900, sem se recuperar do colapso mental.

O Cavalo de Turim é o último filme do húngaro Béla Tarr. Parte desse evento real da vida de Nietzsche para fazer um doloroso estudo sobre a pobreza e mesmice na vida humana. Seus personagens são um velho cocheiro, sua filha e um cavalo. Moram numa fazendola desolada, varrida por ventos e tempestades. Vegetam à beira da miséria. O filme retorna sempre à cena da refeição, quando pai e filha comem uma batata fervida cada um, e nada mais. Por fim, as luzes vão se apagando e nem mais os candeeiros se acendem. É o fim de um mundo.

Nietszche, como se sabe, foi o teórico do Eterno Retorno. O velho, a filha, o animal, parecem presos a um destino do qual não conseguem escapar. Béla Tarr, neste que se supõe seja sua despedida do cinema, faz um filme tão triste quanto belo e realista. Em preto e branco magnífico. Luiz Zanin Oricchio

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diretor de ‘Transformers’ (2007), Michael Bay se volta para um episódio verídico em 13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi. No longa, que se passa em 2012, seis soldados tentam proteger norte- americanos na Líbia, durante o ataque ao consulado que matou, entre outros, o embaixador J. Christopher Stevens.

Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, O Lobo do Deserto acompanha Theeb (Jacir Eid Al-Hwietat), que integra um grupo de beduínos em um deserto no Império Otomano, no início do século 20. Ao ajudar um inglês (Jack Fox) a chegar a um poço, ele e seu irmão Hussein (Hussein Salameh Al-Sweilhiyeen) são ameaçados.

Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, Cinco Graças se passa numa pequena aldeia na Turquia. Lale (Günes Sensoy) e suas quatro irmãs voltam da escola enquanto brincam com um grupo de garotos. Julgado imoral pela vizinha, o episódio é relatado à avó das meninas, o que torna a rotina da casa onde moram moralista e rígida.

OUTRAS ESTREIAS

Boneco do Mal

(The Boy, EUA/2016, 97 min.) – Terror. Dir. William Brent Bell. Com Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson. Uma americana começa a trabalhar como babá na casa de uma família numa vila inglesa. Estranhamente, o menino de quem tem de cuidar é, na verdade, um boneco que seus patrões tratam como se fosse um filho. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Santana Parque, Shopping D.

Horas Decisivas

(The Finest Hours, EUA/2015, 117 min.) – Drama. Dir. Craig Gillespie. Com Chris Pine, Casey Affleck, Eric Bana. O longa se passa em 1952, em meio a uma nevasca que racha uma plataforma de petróleo, lançando mais de 80 tripulantes ao mar. Uma tempestade atrapalha a equipe de resgate, que tenta recuperar os sobreviventes. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Itaquera (3D), Penha, Penha (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (Imax), Market Place (3D), Santana Parque (3D), SP Market, Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).