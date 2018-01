Novo Le Bife tem menu assinado por Erick Jacquin

Salão: um painel ilustra os cortes bovinos (Foto: Durville Cavalcanti/divulgação)

No endereço onde funcionava a La Brasserie, do chef francês Erick Jacquin, no Itaim, inaugurou há uma semana o Le Bife. Jacquin passou o ponto e elaborou um cardápio de perfil semelhante ao de outras casas dedicadas aos grelhados, em que o cliente escolhe um dos cortes do menu e as guarnições são servidas em sistema de rodízio.

No Le Bife são sugeridos apenas dois cortes: filé mignon (R$ 62) e entrecôte (R$ 69), com um molho à escolha, entre poivre, mostarda e béarnaise. A ideia é boa, as carnes são ótimas. Mas poderia haver mais uma opção de carne e outros acompanhamentos. Na ocasião da visita, os cortes – sempre antecedidos por salada verde – chegaram à mesa com farofa crocante e um bom purê, porém sem a cremosidade do saudoso purê de Jacquin. Entre as guarnições, estavam batatas e couve-flor gratinadas e legumes grelhados.

Na seleção de sobremesas, mais uma especialidade de Jacquin, que não surpreendeu: petit gâteau com sorvete (R$ 18). Durante a semana, o almoço executivo, com filé mignon, guarnições e sobremesa custa R$ 52. Para quem preferir, o menu ainda traz ‘Steak Tartar’ (R$ 49) e ‘Hambúrguer do Chef’ (R$ 39), ambos com batatas fritas. Para beber, há boa oferta de vinhos.

ONDE: R. Pedroso Alvarenga, 1.088, Itaim Bibi, 4324-0783.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/16h e 19h/0h30; dom., 12h/16h; 2ª, 12h/15h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.