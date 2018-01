Novo La Macca serve clássicos da cozinha italiana e, em breve, também terá pizzas

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Inaugurada em 2014, em Itu, a Maccaroneria di Gragnano teve vida curta no interior de São Paulo. Fechou as portas em abril de 2016. Agora, ela abre na capital pelas mãos dos empresários Silvio Frugoli e Fernando Appendino, também chef de cozinha, que esteve no comando da primeira casa.

O novo La Macca – Maccaroneria di Gragnano ocupa um imóvel amplo, com um bar no centro dividindo os ambientes. A decoração traz diferentes luminárias; mesas de mármore; ladrilho hidráulico nas cores da bandeira italiana, na área da frente, e piso de madeira cumaru, nos fundos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No andar de cima ficará a pizzaria, prevista para abrir em junho, com redondas individuais e massa de fermentação natural. Já o menu privilegia essencialmente clássicos italianos, como berinjela à parmegiana (R$ 52) e ‘Vitello Tonnato’ (R$ 39), para começar a refeição.

As massas secas são do Premiato Pastificio Afeltra, como o espaguete à carbonara (R$ 52) e o penne com ragu de linguiça, tomate e ricota (R$ 54). Na ala das massas frescas estão o ‘Tagliolini al Funghi’ (R$ 59) e o correto ravióli com muçarela de búfala, coberto com saboroso molho de tomate e manjericão (R$ 52). Há ainda risotos, peixes e carnes.

Para encerrar, prove os sorvetes batidos na casa com base italiana Venchi (R$ 12/R$ 20). Em tempo: confira as opções de vinho em taça, a partir de R$ 22, e dispense a focaccia do couvert, fria e sem graça.

ONDE: R. Haddock Lobo, 1.589, Cerq. César, 3061-9049.

QUANDO: 12h/23h30 (6ª e sáb., até 0h30).

QUANTO: Cc.: M e V. Cd.: M e V.