Novo La Central: autêntico e moderninho

Ambiente do La Central: cardápio tem clássicos como tacos e tamal (Foto: Fernando Sciarra/Estadão)

Quase tudo no mexicano La Central, instalado no térreo do Edifício Copan, tem uma pegada moderna e jovial – do ambiente à brigada, passando pela música alta e bonita apresentação dos pratos. A comida, porém, tem panelas fincadas na tradição. Antes de contratar a chef Ana Soares para desenvolver o cardápio, a arquiteta mexicana Sol Camacho e a sócia, a designer Camilla Barella, sabiam exatamente o que queriam servir: “comida mexicana autêntica, mas casual”, define Sol, que vasculhou os livros de receitas da família e contou com a ajuda dos chefs mexicanos Mario Espinosa e Jesús Martínez.

Tamal com caldinho de feijão (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

O menu começa com sugestões para compartilhar, como guacamole com totopos (R$ 20). Para acompanhar, peça um dos drinques feitos com tequila ou mescal (R$ 21/R$ 27). O cardápio segue com saladas e cinco opções de tacos – que em nada lembram os tex-mex –, como o que leva tirinhas de contrafilé, purê de feijão e abacate dentro da uma boa tortilla feita na casa (R$ 18, 2 unid.). Entre os pratos (R$ 30/

R$ 58), vale provar o tamal com camarõezinhos, acompanhado de caldo de feijão. À base de milho, a massa é assada e servida dentro da palha, como pamonha (R$ 44). Encerre com o creme brulado – de milho, claro (R$ 14).

ONDE: Av. São Luís, 140, loja 53, República, 3214-5360.

QUANDO: 12h/16h e 19/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h30).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.