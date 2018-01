Novo Kaya Kafé tem pegada saudável

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Uma vila escondida no meio da Rua Augusta hospeda o novo Kaya Kafé – agora vizinho do Me Gusta Picolés Artesanais. O espaço moderninho, com prancha pendurada na parede e uma bicicleta estilizada na entrada, reflete um pouco da filosofia de vida saudável dos donos, a brasileira Marianne Graber e o sul-africano Lee Atkin. O casal se conheceu na Austrália e trouxe de lá, e de países vizinhos, receitas e o modelo de cafeteria de bairro, independente e com estilo.

O cardápio, desenvolvido pela dupla e executado na cozinha por Atkin, traz boas opções – do café da manhã ao lanche da tarde –, para acompanhar o expresso (R$ 4,50), o bom café coado (R$ 6,50) ou o ‘Café Latte’ (R$ 6,50), preparados com grãos da Fazenda Ambiental Fortaleza. Quase tudo é feito na casa e, geralmente, com ingredientes orgânicos, como o iogurte com granola e compota de blueberr y (R$ 10,50), o ‘Banana Bread Australiano’ torrado com manteiga (R$ 5,50) e o mini brownie com quinoa (R$ 3,50).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também serve almoço executivo (R$ 29,50), de 2ª a 6ª, com sopa, bufê de saladas – coloridas e saborosas – e prato do dia, como a polenta italiana cremosa com caponata de berinjela. Apenas uma das opções sai por R$ 20. A partir de junho, terá brunch aos sábados, com sanduíches e ovos mexidos.

ONDE: R. Augusta, 2.052, Cerq. César, 3062-3417.

QUANDO: 11h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.