Novo italiano Muza aposta em bar de saladas e pizzas individuais

O novo Muza, na Vila Nova Conceição, é resultado da união de dez amigos que buscavam um lugar para se reunir e receber. E é justamente esse clima de confraternização e informalidade que impera na casa de esquina, com janelões de vidro e um bar logo na entrada.

Paredes descascadas, piso de cimento queimado e lustres estilizados dão um ar rústico ao ambiente, decorado com fotografias do sócio Gabriel Wickbold. Já o cardápio, focado na cozinha italiana, também é eclético: tem saladas, panini, massas, risotos, grelhados e pizzas.

Há a opção, por exemplo, de se servir apenas no bar de saladas, um pequeno balcão com variedade de folhas frescas, grãos, frutas, nozes, queijos, tomates e molhos. O cliente escolhe os itens e o atendente monta a salada na hora (R$ 55, à vontade). A escolha de um dos grelhados, como o saboroso atum (R$ 70), com o interior rosado, também dá direito à salada e mais um acompanhamento – a exemplo do risoto milanês e da abóbora assada.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da seção de massas, destaque para o ‘Linguine al Mare’ (R$ 72), com camarões e ervas frescas. Já as pizzas à moda napolitana saem do forno em tamanho individual, com massa bem assada e coberturas caprichadas, como a da ‘Muza’ (R$ 49), com molho de tomate, muçarela, tomate defumado, pancetta, rúcula e pesto de manjericão.

Vale conferir a carta de drinques e adoçar a refeição com o ótimo tiramisú (R$ 29).

ONDE: R. Bueno Brandão, 80, V. Nova Conceição, 3044-3822.

QUANDO: 12h/16h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.