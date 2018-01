Novidade no Itaim Bibi, Indústria Brasileira serve bons hambúrgueres e seleção de chopes

A primeira pergunta é se o novo Indústria Brasileira é um bar que serve hambúrgueres ou uma lanchonete com boa oferta de drinques e chopes. A resposta pode mudar conforme o apetite ou o horário do dia. À noite, impera um clima mais de bar, com sanduíches e petiscos servidos ao som de MPB, samba ou pop rock tocados ao vivo, por artistas que se revezam em um palquinho.

No almoço, a playlist que ecoa das caixas de som segue o mesmo estilo. Localizada numa esquina do Itaim Bibi, a casa é quase toda aberta e exibe uma decoração rústica, com ferramentas penduradas nas paredes.

A cozinha é comandada pelas chefs Livia Cathiard e Raquel Novais, autoras de bons hambúrgueres com ingredientes brasileiros, como queijo mineiro, tucupi e maxixe. O ‘Conexão Minas-Amazônia’ (R$ 28) vem com disco de carne, queijo canastra, tomate tostado e aioli de tucupi negro. O ‘Clássico’ (R$ 26) é montado com hambúrguer ao ponto, queijo do reino, conserva de pepino, muito bacon crocante, maionese e alface no pão tipo brioche.

Já o ‘Picante da Roça’ (R$ 26) leva na composição queijo canastra, maionese de pimentas brasileiras e conserva de maxixe. A porção de batatas fritas sai por R$ 21. Para acompanhar, além de milk-shake e drinques (R$ 22, cada), serve chope Wäls, Colorado e Brahma (R$ 8,50/R$ 13,50). Não saia sem provar o bolo de coco gelado (R$ 21).

ONDE: R. Prof. Atílio Innocenti, 419, Itaim Bibi, 3078-3888.

QUANDO: 12h15/15h e 18h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.