Novo Imbiss serve bons hot-dogs na Vila Madalena

A inspiração para o Imbiss veio das barracas de comida de rua de Berlim. A operação é simples e as poucas opções do menu estão escritas na parede: hot-dogs (R$ 15/R$ 18); pretzel servido quente com manteiga ou mostarda (R$ 8); e dois pratos – o currywurst, salsicha com molho à base de catchup e curry, com chips de batata (R$ 23; foto), e o bullete, um bolo de carne servido com pão (R$ 25). Ambos incluem uma porção de salada de batatas ou o coleslaw, de repolho.

Quase tudo chega pronto à cozinha da pequena lanchonete – com três mesinhas, algumas banquetas e bancos de caixote de madeira na calçada. Para montar o hot-dog, há dois pães da padaria alemã Oma (o clássico brötchen e o laugenbrot, feito com massa de pretzel); cinco salsichas grandes e tenras da charcuteria artesanal À Table (como a defumada kielbasa); e molhos (como o de cebola caramelizada e o catchup de maçã).

A partir de hoje (27), a casa também serve um mix de salsichas para degustação. Para acompanhar, seleção de cervejas da Júpiter (R$ 12, a garrafa). De sobremesa, um gostoso bolo floresta negra (R$ 9).

ONDE: R. Purpurina, 94, V. Madalena.

QUANDO: 12h/22h (fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.

Inf.: facebook.com/imbissbr