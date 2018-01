Novo Herdade serve pratos do Sul, no Itaim Bibi

Ambiente (Foto: Tadeu Brunelli /divulgação)

O enólogo e sommelier gaúcho Guilherme Caio comanda o novo Herdade, que evoca no cardápio os sabores do Sul do País. Mas foge do estereótipo do churrasco. Elaborado pelo chef paulistano Danilo Uglar ( ex- Piselli ), o menu revisita pratos da região e receitas caseiras da fazenda onde cresceu Caio, produtora de queijos e sucos orgânicos. O azeite também é de produção própria.

Com a lateral toda de vidro, o restaurante tem pé direito alto e muita madeira de demolição – utilizada nas mesas e na escadaria que leva ao terraço ao ar livre. Durante a semana, serve no almoço o ‘Menu Raiz’, que inclui couvert, entrada, prato e sobremesa, por R$ 36, com sugestões que mudam a cada dia. No dia da visita, por exemplo, havia creme de palmito, sobrecoxa com arroz vermelho e moqueca.

Estampado em uma página, o à la carte traz entradas para dividir, como o bem temperado ‘ Tartare de Onça’ (R$ 34), servido no brioche tostado com picles de cebola e beterraba – um clássico do Paraná. Já entre as oito opções de prato, figuram o pernil de leitão à pururuca com farofa de maçã (R$ 41); o ‘Filé de Costela Gaudéria ’ com rosti de aipim e salada verde (R$ 49); e a coxa e sobrecoxa marinada por 24 horas, servida com quirera cremosa e minilegumes (R$ 34) – receita de dona Idalina, avó de Caio. Para beber, há vinho em taça a partir de R$ 13.

ONDE: Av. Brig . Faria Lima, 4.199, Itaim Bibi, 3849-0589.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; 2ª, só almoço).