Novo hambúrguer da Lanchonete da Cidade e outras dicas de quitutes na capital

Hambúrguer da Lanchonete da Cidade (Foto: Ricardo D’Angelo)

A Lanchonete da Cidade serve o novo ‘M.A.T.’ (R$ 25; foto), até o final de outubro, em suas unidades. O sanduíche é montado com hambúrguer da casa, picles, alface, tomate e um molho de receita secreta – que promete dar um toque especial. R. Macuco, 355, Moema, 3569-8252. 12h/15h e 18h/ 1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; 2ª, 12h/15h e 18h/0h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cafés

Coffee Lab

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras tem uma simpática mesa comunitária para conectar laptops e mesinhas no quintal. Faça um dos ‘rituais’ de degustação (R$ 14/R$ 44), com diferentes métodos de preparo do café. Para comer, ovo quente com pão (R$ 13, até as 13h), há sanduíche de picadinho de carne cozida no café (R$ 21) e arroz-doce com calda de café (R$ 13). R. Fradique Coutinho, 1.340,

V. Madalena, 3375-7400. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Carole Crema Doces

A chef Carole Crema comanda a loja, que tem docinhos como fondant de nozes e hóstia de ovos

(R$ 4, cada). O bolo úmido e gelado de coco (R$ 7,90) é o carro-chefe. Mas também recheiam a vitrine brigadeiros variados, como os de baunilha com uva e o de Nescau com paçoca (R$ 4,50, cada). R. da Consolação, 3.161, Cerq. César, 3088-7172. 10h/19h (dom., 11h/17h; fecha fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Cheney

A rede vende cookies e outras guloseimas americanas. Para celebrar o Dia da Criança, criou duas novidades: o ‘Cookie Ioiô’ (R$ 9), com massa de baunilha rosa, pedaços de chocolate branco e cobertura de brigadeiro de morango; e o ‘Cookie Marshmallow’ (R$ 9), de chocolate com marshmallows. R. Padre Antônio D’Ângelo, 142, Casa Verde, 3961-3293. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Villa Grano

A padaria funciona 24h e está sempre movimentada. Seja por pessoas em busca de pães e doces, seja por quem aproveita os bufês e sanduíches. Para levar, o pão de mandioca custa R$ 2,30 e o de gorgonzola, nozes e uva passa, R$ 4,90. O bufê de café da manhã sai por R$ 49,90, o quilo. Na 5ª (12), vai comemorar o Dia da Criança com uma mesa de doces, a R$ 49,90, o quilo. Na seleção, pão de mel, brigadeiro de colher e vários tipos de bolo. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

4Eat Burger

O diferencial está no formato do hambúrguer – sempre quadrado, seja de carne, salmão ou frango. Batizado com o nome da casa, o ‘4Eat Gourmet’ (R$ 29) é montado no pão australiano com alface, cheddar, bacon, molho barbecue e cebola caramelizada sobre hambúrguer de carne. Para acompanhar, batatas rústicas (R$ 18), e o novo milk-shake de morango (R$ 21,90). No almoço, serve pratos como o hambúrguer à parmegiana (R$ 23,90). R. Guaicuí, 29, Pinheiros, 3360-7338. 12h/15h e 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 14h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Milk & Mellow

Do grande salão é possível ver as estações de trabalho na cozinha. No cardápio, o hambúrguer clássico, com pão e carne custa R$ 16,15, que pode ganhar complementos como ovo, queijos e bacon (R$ 4/R$ 8, por item). O cheese salada custa R$ 25,75 e a porção de fritas, R$ 23. De sobremesa, vá de waffle com doce de leite e sorvete de creme (R$ 25,35). Ainda prepara pratos rápidos. Av. Cidade Jardim, 1.085, Itaim Bibi, 3168-4516. 11h30/2h (4ª e 5ª, até 4h; 6ª e sáb., até 6h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado (R$ 0,90, cada). Há também 44 sabores de sorvetes de massa (R$ 89, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. Entre as novidades, cream cheese com goiabada, marzipã e banana caramelada. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb. e dom., 11h/20h). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.