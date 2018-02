Novo gastrobar da Vila Madalena aposta em bocados e cervejas artesanais

Foto: Alex Silva/Estadão

Celso Filho

O chef Diego Belda decidiu repaginar o antigo restaurante Rothko, fechado no ano passado, na Vila Madalena. De cara nova e agora batizado de Goya, o espaço foi aberto há duas semanas.

Com uma proposta de gastrobar, a casa tem decoração rústica e aconchegante. Nas paredes de cimento queimado, estão desenhos de especiarias e os pontos da carne. Na uma lousa próxima ao balcão, ficam as sugestões do dia e outras opções do cardápio.

O bar aposta nos bocados – pequenas porções para compartilhar -, com receitas criativas, como a costelinha servida com molho de goiabada e farofa (R$ 22) ou a rabada com arepa e pesto (R$ 22). Há também oferta de salumeria e queijaria. É o caso das porções de chorizo (R$ 24) e três versões de queijo tipo Canastra (a partir de R$ 12). A ideia é que o cardápio mude sazonalmente.

Para harmonizar os comes, esqueça as marcas tradicionais de cerveja. A carta de bebidas compila uma seleta de rótulos de cervejarias artesanais, como as paulistas Urbana e Madalena – que custam por volta de R$ 25, cada garrafa. Para guiá-lo nos nomes pouco conhecidos, peça ajuda a um dos simpáticos garçons.

Do balcão, saem drinques tradicionais, como o Negroni (R$ 25), que vem engarrafado para levar para casa. Aos sábados e domingos, o estabelecimento abre mais cedo e oferece um menu de brunch.

ONDE: R. Wisard, 88, V. Madalena, s/ tel. QUANDO: 18h/1h (sáb., 12h/ 1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). QUANTO: Cc.: todos. Cd.:todos.