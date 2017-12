Novo filme de Tim Burton, ‘O Lar das Crianças Peculiares’ é uma das estreias da semana no cinema

À primeira vista, o enredo de O Lar das Crianças Peculiares pode até soar como um filme de super-heróis. Mas não é isso que pretende a adaptação de Tim Burton para o best-seller de Ransom Riggs. No País de Gales, um orfanato abriga jovens com poderes sobrenaturais, mas, como o próprio título diz, eles são peculiares – e não X-Men que pretendem salvar o mundo.

As cenas de ação, aliás, ficam mais para a segunda metade do filme. Com seus tradicionais personagens excêntricos e visual sombrio, Burton passa grande parte da produção desenrolando os mistérios por trás do orfanato da Srta. Peregrine (Eva Green), uma mulher que controla o tempo e pode se transformar em pássaro.

A história, que parece ter sido feita para o universo de Burton, começa com Jacob (Asa Butterfield), um adolescente diferente e excluído que presencia seu avô ser morto por um monstro. Para entender sua morte, Jacob segue as histórias fantásticas que ele contava na infância e acaba em uma remota ilha.

Lá, descobre um orfanato preso em uma fenda temporal que protege crianças especiais do mundo. No entanto, a chegada de Jacob funciona como um prelúdio do perigo que aquele lugar isolado corre.

Quando o vilão Dr. Barron, interpretado por um Samuel L. Jackson bem canastrão, se revela, Jacob terá de descobrir porque foi mandado até ali e perceber que não é tão diferente assim. Celso Filho

Confira outras estreias da semana (29/9 a 5/10):

No Fim do Túnel (Al Final Del Túnel, Espanha/2016, 120 min.) – Suspense. Dir. Rodrigo Grande. Com Leonardo Sbaraglia, Clara Lago, Pablo Echarri. Um cadeirante solitário decide alugar um quarto em sua velha casa para uma stripper e sua filha – sem imaginar que tudo não passa de um plano da moça, para criar uma passagem e roubar um banco da região. 16 anos.

O Último Tango (Un Tango Más, Argentina-Alemanha/2016, 85 min.) – Documentário. Dir. German Kral. O longa narra a trajetória de amor entre María Nieves e Juan Carlos Copes, os dois dançarinos mais famosos da história do tango. Um grupo de jovens dançarinos de Buenos Aires transformam momentos belos e dramáticos do casal em coreografias. 10 anos.

1976 – O Ano da Invasão Corinthiana (Brasil/2016, 90 min.) – Documentário. Dir. Ricardo Aidar, Alexandre Boechat. O documentário traz relatos de torcedores, jornalistas e ex-jogadores – e relembra o momento histórico em que a fiel torcida corintiana invadiu o Rio de Janeiro para assistir à semifinal do Campeonato Brasileiro. Livre.

O Bebê de Bridget Jones (Bridget Jones’ s Baby, Reino Unido, 115 min.) – Comédia. Dir. Sharon Maguire. Com Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey. Recém-divorciada, Bridget decide focar em seu trabalho como produtora de um noticiário. Mas sua carreira é interrompida quando, após uma reviravolta amorosa, ela descobre que está grávida. Livre.

Demônio de Neon (The Neon Demon, EUA-França-Dinamarca/2016, 118 min.) – Terror. Dir. Nicolas Winding Refn. Com Elle Fanning, Keanu Reeves, Christina Hendricks, Jena Malone. Jesse se muda para Los Angeles com o sonho de se tornar uma modelo renomada, mas tem de lidar com um mundo sombrio de obsessão em busca da beleza. 16 anos.

Gênios do Crime (Masterminds, EUA/2016, 96 min.) – Comédia. Dir. Jared Hess. Emily Spivey, Jody Hill, Dany McBride. Com Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson. David, um motorista de carro forte, organiza um dos maiores assaltos a bancos na história americana. 12 anos.

Um Homem Só (Brasil/2016, 94 min.) – Comédia. Dir. Cláudia Jouvin. Com Vladimir Brichta, Mariana Ximenes, Otávio Müller. Arnaldo leva uma vida infeliz no casamento e no trabalho, o que o faz buscar ajuda em uma clínica de clones com a intenção de começar uma nova vida. 14 anos.

Meu Amigo, o Dragão (Pete’s Dragon, EUA/2016, 102 min.) – Aventura. Dir. David Lowery. Com Bryce Dallas Howard, Michael C. Hall, Robert Redford. As aventuras de Pete, um menino órfão que sobreviveu aos perigos da floresta com a ajuda de seu melhor amigo, o dragão Elliot. 10 anos.

A Passageira (Magallanes, Peru-Colômbia-Argentina-Espanha/2016, 109 min.) – Drama. Dir. Salvador del Solar. Com Damián Alcazar, Magaly Soler, Federico Luppi. A vida de um taxista muda completamente quando ele reencontra Celina – uma mulher que conheceu no passado, enquanto lutava como soldado do exército peruano. 14 anos.

Precisamos Falar do Assédio (Brasil/2016, 80 min.) – Documentário. Dir. Paula Sacchetta. O documentário reúne depoimentos de mulheres em São Paulo e Rio de Janeiro, vítimas de todo tipo de assédio. 18 anos.

Stonewall – Onde o Orgulho Começou (Stonewall, EUA/2016, 129 min.) – Drama. Dir. Roland Emmerich. Com Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp, Caleb Landry Jones. O longa acompanha o despertar político do jovem Danny, às vésperas da rebelião de Stonewall, quando gays, lésbicas, bissexuais e transexuais enfrentaram a polícia nas ruas de Nova York. 14 anos.

Zé de Julião, Muito Além do Cangaço (Brasil/2013, 73 min.) – Documentário. Dir. Hermano Penna. Cinebiografia de José Francisco do Nascimento, cidadão sergipano que integrou o bando de Lampião e que, mais tarde, se tornou político estadual. 12 anos.