Novo filme de Pablo Trapero está entre estreias de cinema da semana

Baseado numa história real, O Clã apresenta uma família respeitada que sequestra pessoas ricas e as extorque, afirmando ser de uma organização anarcorrevolucionária. Segunda maior bilheteria de todos os tempos na Argentina, o longa rendeu a Pablo Trapero o prêmio de melhor diretor em Veneza, este ano.

Olhos da Justiça é uma adaptação do livro ‘O Segredo dos Seus Olhos’, de Eduardo Sacheri, que originou o filme argentino de mesmo nome. Na nova versão, Ray (Chiwetel Ejiofor) e Jess (Julia Roberts), dois investigadores, são surpreendidos pelo assassinato da filha da agente – caso que acaba sendo retomado 13 anos após a morte da garota.

ESTREIAS

Até que A Casa Caia

(Brasil/2015, 75 min.) – Drama. Dir. Mauro Giuntini. Com Marat Descartes, Virginia Cavendish, Emanuel Lavor. Ciça e Rodrigo estão divorciados, mas vivem na mesma casa por causa de Matheus, filho dos dois. O arranjo já não agrada o rapaz, mas a chegada da namorada de Rodrigo, que passa a morar na casa, desestabiliza a dinâmica familiar. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Em Três Atos (leia resenha aqui)

(Brasil-França/2015, 76 min.) – Drama. Dir. Lucia Murat. Com Nathália Timberg, Andréa Beltrão, Angel Vianna. O longa mostra duas fases da pensadora Simone de Beauvoir. Nathalia Timberg interpreta a pensadora aos 80 anos, enquanto Andrea Beltrão vive a Simone de 50, atuações baseadas nos escritos da própria autora. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Memórias da Boca

(Brasil/2015, 84 min.) – Drama. Dir. Alfredo Sternheim, Clery Cunha, José Mojica Marins, Mário Vaz Filho, Diomédio Piskator, Tony Ciambra, Diogo Gomes dos Santos e Valdir Baptista. Com Mel Lisboa, Elisabeth Hartmann, Neide Ribeiro. Dirigido por oito cineastas remanescentes da Boca de Cinema de São Paulo, o longa consiste em oito episódios que procuram retomar o tom dos filmes produzidos ali, entre 1950 e 1990. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Oração do Amor Selvagem

(Brasil/2014, 95 min.) – Drama. Dir. Chico Faganello. Com Camilla Araújo, Chico Diaz, Sandra Corveloni, Ivo Müller. Thiago, um homem de 40 anos, e sua filha Clara deixam a vida na fazenda e se mudam para uma cidade interiorana e religiosa. Lá, Thiago passa a ter problemas com a ordem do lugar, que, apesar de fornecer uma vida tranquila, tem restrições – como reuniões espirituais compulsórias.

Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Osvaldão

(Brasil/2014, 90 min.) – Documentário. Dir. Ana Petta, André Michiles, Fabio Bardella. A história de

Osvaldo Orlando da Costa, comandante negro da Guerrilha do Araguaia, movimento que se rebelava contra a ditadura militar no País e pretendia realizar uma revolução socialista. Vindo de uma família de

escravizados, Osvaldão tornou-se boxeador e acabou sendo uma figura mítica para parte da população. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Tomie Ohtake

(Brasil/2015, 57 min.) – Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. O documentário acompanha a vida da famosa pintora que, nascida no Japão, se radicou no Brasil. O diretor a acompanha do início da vida no país oriental até seu auge de reconhecimento artístico. Livre. Caixa Belas Artes.