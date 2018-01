Novo Fast Berlin serve comida de rua alemã

Fotos: Tadeu Brunelli/divulgação

No novo Fast Berlin quem faz as honras da casa é o sócio alemão Peter Werny. Em bom português, ele aponta no cardápio os pratos rápidos que ganharam as ruas berlinenses, como o típico ‘Currywurst’, com salsichas tenras de vitela, carne suína ou de soja cobertas com molho de curry e porção de batatas fritas sequinhas com maionese da casa (R$ 26; foto); e o ‘Frikadelle’, almôndegas de carne bovina e suína com molho de páprica e salada de batata (R$ 28).

Os preparos podem ser acompanhados na cozinha aberta. Na hora do almoço, o cliente pede e retira o prato ali mesmo – tudo é servido em descartáveis. À noite, o ambiente com toque industrial ganha clima de pub.

E, claro, para acompanhar os quitutes alemães e outras invenções, como a coxinha de joelho de porco (R$ 9), servida só às sextas e sábados, há três torneiras de chope (HB Original, Erdinger e Paulistânia, de R$ 8/R$ 22) e mais de 30 rótulos de cervejas. Para adoçar, prove o apfelstrudel de maçã quentinho com sorvete de baunilha (R$ 15).

ONDE: R. Mourato Coelho, 24, Pinheiros, 3064-4652.

QUANDO: 12h/15h e 18h/0h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; 2ª, 12h/15h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.