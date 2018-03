Novo espetáculo do Balé da Cidade está entre as dicas de dança da semana

É com inspiração na obra de Caetano Veloso que o Balé da Cidade de São Paulo dá início à temporada de 2018, comemorativa dos 50 anos da companhia. O espetáculo ‘Um Jeito de Corpo – Balé da Cidade Dança Caetano’, que forma este primeiro programa, tem coreografia assinada por Morena Nascimento, brasileira radicada na Alemanha, ex-integrante da companhia Tanz Theater Wuppertal, de Pina Bausch. Morena – que recebeu o convite de Ismael Ivo, diretor artístico do grupo – buscou conceber um ‘ritual’ em torno do universo poético do artista, sem se deter a nenhum período específico da carreira dele.

Referências conhecidas de Caetano – filmes de Fellini e Almodóvar, movimentos como a Tropicália e temas como sexo e negritude – também influenciam a produção, que tem direção musical de Cacá Machado e dramaturgia de Vadim Nikitin.As apresentações vão até 25/3. A companhia volta aos palcos em julho com outras três obras: ‘Trovador’, ‘Frágil’ e ‘Deranged’. Em setembro, é a vez de ‘A Sagração da Primavera’. E, em dezembro, este primeiro espetáculo retorna aos palcos para encerrar a temporada.

120 min. 12 anos. ONDE: Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. QUANDO: Estreia 5ª (15). 5ª a dom., 20h (18/3, 18h). Até 25/3. QUANTO: R$ 20/R$ 80.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CONFIRA OUTRAS DICAS

Brincando com a Tempestade

Na primeira performance do programa Dança no MIS de 2018, Andreza Aguida usa a tempestade como metáfora para ilustrar a força do poder feminino. 60 min. Livre. MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (10), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Canto da Minha Terra

Neste espetáculo, o tradicional grupo Ballet Stagium tenta evocar, por meio da dança, a poesia que permeia a obra de Ary Barroso. A música do compositor é o fio condutor da coreografia. 60 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 6ª (9) e sáb. (10), 21h; dom. (11), 20h. Grátis.

O Eterno Voo de Dr. Faustroll

Dirigida por João Andreazzi, o espetáculo da Cia. Corpos Nômades é baseado na obra de Alfred Jarry e conta a história do Dr. Faustroll, inventor da ‘patafísica’ – ciência das soluções imaginárias e das leis que regulam as exceções. 110 min. 14 anos. Espaço Cênico O Lugar (65 lug.). R. Augusta, 325, Consolação,

3237-3224. Estreia sáb. (10). Sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 20. Até 22/4.

Urban Feral

O Núcleo Improvisação em Contato, com concepção de Nita Little e direção de Ricardo Neves, apresenta espetáculo que aborda temas como instintos primitivos e relações de poder. 50 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paissandu (136 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3397-0171. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (11).