Novo espaço de paraquedismo indoor é uma das dicas do bora.aí

Foto: Cristiano Sergio/divulgação

Vamos voar?

A academia de paraquedismo indoor iFLY acaba de inaugurar sua primeira unidade em São Paulo – o complexo fica na Marginal Pinheiros, em Alto de Pinheiros. Crianças a partir de três anos e adultos de até 113kg em boas condições de saúde podem voar como super-heróis no túnel vertical de vento, que simula um salto de paraquedas, proporcionando uma sensação real de queda livre. A procura está grande, então reserve seu voo pelo site da ifly (www.iflybrasil.com.br) com antecedência para evitar espera.

O programa completo tem a duração de aproximadamente uma hora e meia e cada voo é equivalente a um salto e meio de paraquedas.

Av. das Nações Unidas, 6.874, Alto de Pinheiros, 3031-0491. 10h/23h (6ª, sáb. e dom., 9h/0h). R$ 249 (2 voos).

Música para a família

Música ao vivo, som com volume reduzido, trocador, tapetões no chão para os pequenos brincarem e um brunch delicioso. O JazzBB é um super programa para toda a família, na casa de shows JazzB.

A New Orleans Jass Band, com mais de 50 anos de carreira, é a atração do projeto neste sábado (16).

R. Gal. Jardim, 43, Centro, 3257-4290. Sáb. (16), 12h30/13h15 e 14h30/15h15. R$10/R$ 20 (com brunch, R$ 39).

Galinha Pintadinha

O musical ‘Galinha Pintadinha em Ovo de Novo’ estreia neste feriado. Theatro NET. R. Olimpíadas, 360. 6ª, sáb. e fer., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. Estreia 5ª (21). R$ 50/R$ 70. Até 1º/5.