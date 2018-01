Novo espaço de jogos da cidade desafia visitantes com enigmas e salas temáticas

Foto: Divulgação

Celso Filho

Esqueça os jogos virtuais. No recém-inaugurado Escape 60, na Vila Olímpia, os visitantes vivem na pele a aventura. Em grupos de, no mínimo, quatro pessoas, eles devem resolver uma série de enigmas em apenas uma hora.

No jogo, o grupo é trancado em salas temáticas, como uma cela ou uma casa abandonada. Lá dentro, eles escutam a história do caso, que, em alguns casos, pode ser bem assustadora. Em seguida, eles têm 60 minutos para se livrar dos enigmas e escapar do lugar.

Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas de um responsável.

R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/22h. R$ 69/ R$ 79 (por pessoa).