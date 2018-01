Novo El Gringo serve comida portenha no Largo do Arouche

Ambiente do El Gringo (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Cartazes de filmes argentinos e o cardápio estampado nas paredes pretas dão pistas sobre a proposta do El Gringo, no Largo do Arouche: servir clássicos da cozinha portenha, sempre com um toque caseiro – o que faz o empresário Juan Troccoli matar a saudade das refeições em família, quando vivia em Buenos Aires.

No Brasil desde 1982, Troccoli (também sócio do bar Azucar) contou com a ajuda da chef Ana Soares, do Mesa III, para desenvolver o menu. O jogo americano de papel traz as sugestões e tudo é servido com simplicidade, como as azeitonas recheadas e os picles para petiscar no couvert (R$ 15).

Para começar, há croquetas e empanadas, como a de roquefort com cebola (R$ 9), de massa leve e bom recheio. Também marcam presença as clássicas tortillas (R$ 24) e a boa ‘Milanesa de Ternera’ (R$ 24), servida já picada, com vinagrete. Já o filé à milanesa vira recheio de um dos sanduíches, para comer ali ou levar. Outro exemplo é o ‘Chori do Gringo’ (R$ 14), de pão com linguiça.

Da grelha, saem as bistecas suína (R$ 42) e bovina (R$ 47). Os acompanhamentos, como vegetais ou as ótimas batatas rústicas com alho e alecrim, podem ser pedidos à parte, por R$ 15.

Da seção de sobremesas, o flan com caramelo de laranja (R$ 12) é boa pedida para dividir. E, para beber, há vinho em taça (R$ 15) e drinques como o ‘Cuba Gibre’ (R$ 19), com rum, Fernet, refrigerante de cola e gengibre.

ONDE: Av. Vieira de Carvalho, 179, República, 3223-3878.

QUANDO: 12h/23h (2ª, 12h/15h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.