Novo Da Mooca Pizza Shop serve pizza em pedaço (e para comer com as mãos), na Vila Madalena

Da Mooca Pizza Shop (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Dono d’A Pizza da Mooca e do restaurante Hospedaria, o chef Fellipe Zanuto agora assa pizzas também na Vila Madalena. O novo Da Mooca Pizza Shop funciona em esquema bem informal, com pizzas retangulares expostas na vitrine e vendidas em pedaços, ao estilo da romana ‘pizza al taglio’.

O pedido é feito no balcão, o pedaço aquecido por alguns minutos e servido em bandeja de papelão. Tudo para comer com as mãos, na bancada ou nas mesas comunitárias da área ao ar livre que antecede a casa – um misto de fast food e empório, encostado à loja de roupas UMA|Raquel Davidowicz.

Pizza com parma e rúcula (Foto: Wellington Nemeth)

A massa fofinha e aerada, como uma focaccia, é fermentada por 48 horas e ganha coberturas como a margherita (R$ 8); a vegetariana (R$ 9), montada com cavolo nero, beterraba amarela, rabanete melancia e nabo preto; e a saborosa combinação de batata com queijo caciocavallo (R$ 10). São cinco versões prontas e duas finalizadas ao sair do forno, que têm como base a margherita: a de parma com rúcula (R$ 12; foto) e a de mortadela (R$ 10).

Para quem quiser, há ainda salada orgânica (R$ 15) e um brownie delicioso (R$ 6). Já o pequeno empório pretende vender tudo para se fazer pizza em casa, como embutidos, queijos, molhos, farinhas italianas, azeite e até massa pronta.

ONDE: R. Girassol, 273, V. Madalena, 3031-7312.

QUANDO: 11h/23h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.