Novo complexo de kart no Tatuapé é uma das opções de passeios da semana

Foto: Divulgação

Para todas as idades, o recém-inaugurado Speedland, no Tatuapé, tem uma das maiores pistas de kart amador da cidade, com 1,2 quilômetro. Nela, é possível correr em uma bateria de até 25 carros.

Além da pista, o complexo possui um centro de lazer, com atrações relacionadas ao automobilismo e uma pista de skate. Em um deles, há simuladores como os usados por pilotos profissionais. O carro utilizado por David Coulthard, na etapa de 2008 do Fórmula 1 também está exposto, com outras peças originais da modalidade.

Para os menores, o espaço Senninha conta com jogos eletrônicos e um autorama. Se bater a fome, há restaurante e lanchonete, além de uma sala de relaxamento – com cadeiras de massagem e serviço de manicure.

ONDE: Speedland. R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 4063-1998. QUANDO: 17h/24h (sáb., 10h/0h; dom. e fer., 10h/22h). QUANTO: Kart: R$ 100/R$ 120.

Veja outras opções de passeio:

Centro de Tradições Nordestinas. Para comemorar o Dia do Nordestino, na 5ª (8), o espaço inaugura a Vila do Forró. A vila cenográfica é inspirada nos centros históricos de Salvador e Olinda e deve receber shows de bandas de forró, estandes de culinária típica e exposições. Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. 10h/15h (6ª e sáb., 11h/5h; dom., 12h/23h). Grátis.

Conexão Cultural Sustentabilidade. Na Alameda Rio Claro, um enorme cubo é instalado para receber atrações culturais. Na programação, intervenções artísticas, mostras e atividades, como um jogo de dama gigante e um karaokê. Al. Rio Claro, esquina com a Av. Paulista, metrô Trianon-Masp. 9h/17h. Inauguração: 5ª (8). Grátis. Até 14/10.

23ª Expo São Roque. A feira divulga a produção de vinho e de alcachofra roxa da cidade de São Roque, a cerca de 80 quilômetros de SP. Além de um espaço gourmet, também é possível assistir a shows, à tradicional pisa da uva e visitar estandes. Recanto da Cascata. Av. Antonio Maria Picena, 34, São Roque, 4712-3231. 6ª e sáb., 10h/22h, e dom., 10h/20h. R$ 6/R$ 22. Até 2/11.

Museu do Futebol. O museu comemora sete anos com atrações durante todo o mês. Neste fim de semana, há barracas gastronômicas e oficinas, como de estêncil e de histórias em quadrinhos. A visita ao museu será gratuita. Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. Sáb. (3) e dom. (4), 9h/17h. Grátis.

Platz. O evento reúne intervenções artísticas, música e gastronomia. Na programação, estão atrações musicais, como Lumen Craft, Las Manolas e Dre Guazzelli, além de live paiting com grafiteiros. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Sáb. (3), a partir das 14h. R$ 30. Inf.: http://oesta.do/PlatzSP

Dia Mundial dos Animais. Para comemorar a data, a ONG Natureza em Forma organiza atividades na rua. Entre as atrações, há feira de comidas veganas e reiki para animais. R. Gal. Jardim, entre os nº 228 e 312, República. Dom. (4), 10h/17h. Grátis. http://oesta.do/diadosanimaisSP