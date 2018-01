Novo Cocina Criolla serve pratos do Chile, Peru e Colômbia

Ambiente: quadros colorem paredes brancos (Foto: Mário Castello/divulgação)

Porções bem servidas e um menu executivo a R$ 33 têm atraído quem trabalha na região da Vila Olímpia a provar os temperos do novo Cocina Criolla, que agrega receitas do Chile, Peru e Colômbia feitas pelo chef e sócio peruano Leonardo Aguillar. Há ceviches, claro. Mas também pratos menos populares por aqui, como as ‘causas’ (um tipo de escondidinho frio de batata recheado com carnes); a ‘chaufa’ (arroz frito na panela wok); e o ‘tacu-tacu’ (à base de arroz e feijão prensados, servido com diferentes acompanhamentos). Todos são servidos à la carte (R$ 20 a R$ 45) e também figuram entre as opções do dia. O resultado é uma cozinha de sabores acentuados, muitos frutos do mar e ajís. Falta, porém, delicadeza e refinamento a alguns preparos e apresentações.

ONDE: R. Ministro Jesuíno Cardoso, 642, V. Olímpia, 2893-8334.

QUANDO: 11h30/15h (sáb., 12h/16h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.