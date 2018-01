Novo chá da Chocolat du Jour e outras dicas de quitutes na cidade

Chá com chocolate, da Chocolat du Jour (Foto: Tomaz Vello)

Na Chocolat du Jour, uma das novidades é o ‘Choco Chá Especiarias’ – infusão com a amêndoa torrada de cacau brasileiro, cravo, cardamomo, erva-doce e canela. A bebida é vendida em embalagens para viagem (R$ 75) ou para ser consumida na própria casa (R$ 7,50; foto). R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720. 10h/20h (dom. e fer., 12h/18h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

King of the Fork

Tudo ali remete ao universo das bikes – dos acessórios à venda aos bonés de ciclista pendurados na parede. No cardápio, além do bom expresso (R$ 4,50), há sanduíches na ciabatta (R$ 22/R$ 24), pão de queijo mineiro (R$ 5) e, para adoçar, cookie de chocolate triplo (R$ 9) e waffle com Nutella (R$ 12). R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros, 2533-9391. 10h/20h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Carlo’s Bakery

Na primeira loja brasileira da rede norte-americana, a vitrine exibe algumas das especialidades de Buddy Valastro: o ‘Lobster Tail’, massa folhada recheada com creme de baunilha ou de Nutella (R$ 14, cada); e o cannolo (R$ 14), com recheio de ricota e gotas de chocolate. Também não faltam éclairs (R$ 10,50) e bolos decorados. R. Bela Cintra, 2.182, Jd. Paulista, 2307-0687. 10h/21h (6ª e sáb., até 22h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre os doces e tortas. Há macarons (R$ 6,50, cada), delicados bombons (R$ 390, o quilo) e um ótimo croissant com amêndoas (R$ 8,80). O pâtissier aceita encomendas de doces para o Dia dos Pais (13), como o mil-folhas e o bolo ‘Madagascar’ de chocolate (R$ 70, cada, para quatro). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Empórios

Casa Santa Luzia

Aberta em 1926, vende cerca de 30 mil itens diferentes, muitos deles importados. Na área da confeitaria, o desafio é escolher somente um dos doces de encher os olhos. Especialmente para o Dia dos Pais (13/8), sugere diferentes pratos e o bolo de doce de leite com uísque (R$ 50, 560 g). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bellapan

A padaria coreana costuma adaptar quitutes orientais ao paladar brasileiro. É o caso do ‘Pão de Café’ (R$ 6), feito com massa doce à base de café, que ganha recheio de requeijão. Outra pedida é o ‘Choux de Creme’ (R$ 2). Peça um expresso (R$ 5) para acompanhar um dos carros-chefes da casa. R. Prates, 563, Bom Retiro, 3227-1694. 7h30/20h30 (sáb., até 18h; dom, 10h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Bologna

A rotisseria prepara um famoso frango assado (R$ 29,90) e fusili à bolonhesa (R$ 71,30, para dois) para o almoço de domingo. Enquanto aguarda o pedido, prove o empanado de camarão inteiro (R$ 16,90), a coxa creme (R$ 10,50) e os sorvetes da casa, como o de torrone com castanhas e de ameixa (R$ 82,70, o quilo). Aceita encomendas para o Dia dos Pais (13/8). R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (dom., até 23h; 2ª, a partir das 6h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mesa III

Comandada pela chef Ana Soares, a casa vende pratos caprichados, da entrada à sobremesa. Para o Dia dos Pais (13/8), há receitas como tortelli ao tallegio, figo e pistache (R$ 60, 500g), pernil de cordeiro ao alho e alecrim (R$ 195, o quilo), e a ‘Torta Brasiliana’ (R$ 85), de cupuaçu, chèvre e castanha-do-pará. R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501. 9h/19h (sáb., até 16h; dom., 9h/14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

A Torteria

A casa vende tortas caseiras com recheios saborosos. Entre as estrelas do cardápio, estão a que leva carne desfiada com cebola e parmesão na cerveja preta (R$ 19, individual) e a de frango com queijo cremoso, limão-siciliano e ervas (R$ 17). No menu executivo, a ‘torta ou quiche do dia’ é servida com salada (R$ 25/R$ 32). Para arrematar, cheesecake com calda de goiabada (R$ 13). R. Alagoas, 28, Consolação, 2306-9755. 10h/20h (sáb., até 17h; dom., até 15h; 2ª, 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: M e V.

Sanduíches

Cabana Burger

A casa tem atmosfera de bar, com música alta e salão rústico. Para entrar no clima, há boas sugestões de drinques, a exemplo do ‘Aperol Spritz’, por R$ 22. Mas a atração são os hambúrgueres. O ‘Cabana Burguer’ (R$ 19), vem com disco de carne de 100g, queijo americano, alface, tomate e molho da casa. Já o ‘Mushroom Burguer’ (R$ 26) leva burguer de cogumelo recheado com cheddar, empanado e frito, alface, tomate e molho. R. Oscar Freire, 56, Cerqueira César, 3061-2905. 12h/15h30 e 17h30/23h (6ª a dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nox Sanduíche Bar

Misto de lanchonete e bar, traz no cardápio uma variedade de sanduíches para quem quer fugir do tradicional pão, carne e queijo. Além do ‘NOX Burger’ (R$ 25), com bacon, cheddar e cebola caramelizada, vale provar o ‘Mila’ (R$ 31), que leva bife de alcatra empanado, picles de cebola roxa, cenoura caramelizada e rúcula no pão de cebola. Do bar saem criações como a ‘Caipinox’ (R$ 20), que mistura lima da pérsia e capim-limão com cachaça. R. Cotoxó, 404, Pompeia, 3675-2745. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelato Boutique

Na casa da sorveteira Marcia Garbin são feitos ótimos gelatos, como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru, crocante de castanha de caju e abacate (R$ 11/R$ 15). O cardápio traz ainda sobremesas, como a crostata de Nutella com banana (R$ 9). Tem outra loja no Shopping Cidade São Paulo. R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 11h/20h (6ª a dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.