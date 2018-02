Novo Carpaccio Lounge tem boas pedidas para compartilhar

Ambiente agradável e com teto retrátil do Carpaccio Lounge (Foto:Dede Fedrizzi/divulgação)

O nome até faz pensar que o novato Carpaccio Lounge seja casa de um prato só. Engano. Instalado em um charmoso sobrado – que já foi ocupado pelo Santa Gula -, o restaurante de Maria Fernanda Nicoletti e Hermes Pinna vai além das oito versões do ‘carro-chefe’. Serve de picadinho, no almoço executivo, a pizzas, no jantar.

O menu abre com aperitivos, como pastel de creme de queijos (R$ 19) e lula crocante (R$ 27). Na lista de principais, relaciona carnes, peixes e frutos do mar, aves e massas caseiras, que custam de R$ 34 a R$ 63, como o medalhão ao Porto com creme de pupunha (R$ 49).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os carpaccios, servidos em porções generosas, podem funcionar tanto como prato quanto como entrada para compartilhar. O de salmão defumado (R$ 45), por exemplo, é realçado pela acidez do molho de limão-siciliano. Polvo, haddock, vitela, pupunha e cogumelos (de R$ 26 a R$ 45) também chegam à mesa em fatias finas, com folhas verdes, molho à parte e torradinhas de massa de pizza.

Ainda na linha para dividir, peça a rabanada (R$ 19), com camadas de brioche grelhado, creme inglês, banana e doce de leite (R$ 19). O clima agradável e a trilha sonora são bons pretextos para esticar a visita e provar os drinques.

ONDE: R. da Consolação, 3.288, Cerq. César, 3063-3265.

QUANDO: 12h/15h e 19h/1h (2ª e 3ª, só almoço; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.