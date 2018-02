Novo café e empório Daya & Ture aposta nos orgânicos

Para levar: castanhas, cervejas e pratos prontos (Foto: divulgação)

Uma simpática varanda convida a entrar no Daya & Ture, no Itaim Bibi. Misto de café, empório e restaurante, o espaço prioriza ingredientes orgânicos no preparo dos quitutes, sucos e até do cafezinho. O expresso (R$ 4,50) é feito com grãos da Fazenda Alegre.

Para acompanhar, escolha na vitrine entre os salgados e doces feitos no dia, como a coxinha com batata-doce e frango orgânico (R$ 8,50) ou a torta de banana com chocolate (R$ 6,50) – todos sem glúten ou lactose. Sucos prontos (R$ 8) ficam em uma geladeira que também expõe comidinhas para viagem.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na seção para levar, há ainda castanhas vendidas a granel, azeites, cervejas artesanais, molhos e biscoitos. O bufê de almoço, durante a semana, custa R$ 43,90. Aos sábados, há café da manhã (R$ 35,90), seguido de brunch (R$ 49,90).

ONDE: R. Dr. Mário Ferraz, 503, Itaim Bibi, 3078-4420.

QUANDO: 8h/20h (sáb., 9h/17h; fecha dom. e fer.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.