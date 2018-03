Novo Bossa reúne restaurante, bar e estúdio de música

Ambiente moderno (Foto: divulgação)

É quase impossível não notar a enorme fachada de brises de madeira ao passar pela Alameda Lorena, entre as Ruas da Consolação e Melo Alves. Do lado de dentro do prédio, as peças interferem na incidência de luz durante o dia e ajudam a compor o clima do novo Bossa – idealizado pelo empresário e DJ Renato Ratier, dono da balada D-Edge.

Com belo projeto assinado por Muti Randolph, a casa aberta há uma semana reúne restaurante, bar e um estúdio de música, que está sendo montado no mezanino. Na entrada, um lounge com sofás e uma grande tapeçaria na parede, do artista Ruben Dario, divide os ambientes.

Concebido para funcionar 24 horas, o Bossa atenderá, até o fim de março das 12h à meia-noite. Para acompanhar, o cardápio muda ao longo do dia, com opções de almoço, jantar e happy hour, com espetinhos, sopas, saladas e aperitivos, como as minilulas com salsa verde (R$ 22) e o tartar de atum com mandioca e purê de abacate (R$ 39).

Polvo com vegetais grelhados (Foto: Leo Feltran/divulgação)

Elaborado pelo chef William Ribeiro, o menu de pratos lista seis opções de massa, três de peixe e duas de carne (de R$ 38 a R$ 65), como o leitão à pururuca (R$ 48), com abóbora e couve orgânica, e o penne ao molho de limão-siciliano com camarões salteados, maçã verde e dill (R$ 46), que foi servido al dente, com camarões tenros e molho bem temperado. No almoço, há ainda a sugestão de pê-efe do dia, como galeto grelhado (R$ 32), às terças, macarronada com carne de panela (R$ 36), às quintas, e feijoada (R$ 58), aos sábados.

Do bar, a boa oferta de drinques está dividida entre clássicos, autorais, jarras e gins-tônicas (R$ 25/ R$ 32). Para um final feliz, manjar de tapioca com calda de jabuticaba e leite condensado cozido (R$ 18).

ONDE: Al. Lorena, 2.008, Jd. Paulista, 3064-4757.

QUANDO: 12h/0h (dom., até 23h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.