Novo bistrô de Pinheiros, Rendez-Vous tem ambiente despojado e comida autêntica

Foto: divulgação

A proposta do novo Rendez-Vous – ‘encontro’, em francês – é ser um lugar despretensioso e com comida autêntica dos bistrôs parisienses. Instalado no sobradinho que foi do extinto Le French, tem no comando dois franceses: o empresário e chef Petrit Spahija e o restaurateur Raphael Chiappero.

As mesinhas na calçada foram mantidas. Do lado de dentro, pisos de cimento e de madeira, e a predominância de preto e cinza no térreo e no mezanino.

A cozinha entra em operação logo cedo, com café da manhã servido das 8h às 12h. Além de opções à la carte, como ovos mexidos (R$ 18), há quatro ‘Fórmulas’, a exemplo da ‘Fradique’ (R$ 28), com omelete ou granola com frutas e iogurte, suco de laranja e café expresso. A partir das 12h, valem as seções de ‘Snacks’, com saladas e sanduíches (R$ 25/R$ 28), e de pratos para o almoço ou jantar. Durante a semana, o menu executivo sai por R$ 35.

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Entre os principais, há ‘Tartare de Boeuf’ (R$ 35), frango assado (R$ 32) e ‘Entrecôte’ (R$ 44; foto), servido ao ponto com manteiga temperada – que dá sabor, mas esfria um pouco a carne. Batata assada e salada de alface acompanham os pratos, exceto o ‘Blanquette de Veau’ (R$ 39), vitela com cogumelos e cenoura cremosa.

Apenas às quintas, também serve ostras. Para beber, vinho orgânico a partir de R$ 16, a taça, e drinques por R$ 35.

Vale encerrar com o bom creme brulée (R$ 13), em porção suficiente para dividir.

ONDE: R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146.

QUANDO: 8h/0h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, M e V.