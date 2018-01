Novo bar no Itaim Bibi tem almoço durante o dia e clima de balada à noite

O Itaim Bibi acaba de ganhar uma casa sofisticada e versátil. Inaugurado no fim de janeiro, o Trabuca Bar pretende atender aos executivos da região com almoços descontraídos e happy hours prolongados.

Durante o dia, a casa serve opções como o ‘Picadinho ao Parmegiana’, acompanhado de farofa, arroz, feijão, banana à milanesa e ovo perfeito (R$ 38). Há ainda massas – como o fettuccine ao molho de ragu de linguiça artesanal (R$ 42) –, que podem ser pedidas também à noite.

Para quem preferir ficar só nos petiscos, o bar propõe releituras da culinária de boteco paulistana. É o caso da porção de bolinhos de arroz (R$ 16, 6 unid.), servida com uma deliciosa geleia de tomate caseiro. Outra sugestão de entrada são os pasteizinhos de queijo meia cura ou carne de panela, acompanhados de vinagrete da casa (R$ 18, 9 unid.).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O agito e a música alta marcam o serviço noturno do bar, que ganha, então, ares de balada – com direito a DJs, área VIP e seguranças espalhados por todo o ambiente.

Enquanto espera por uma das disputadas mesas, não deixe de provar os drinques da casa, servidos no balcão. O ‘R0savida’, feito com rum, St. Germain, e um fermentado de pêra e limão; e o ‘Cosmopop’, com Aperol, limão e essência de laranja com cranberry, são excelentes pedidas (R$ 31, cada).

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.444, Itaim Bibi, 94028-1496. 11h30/15h e 18h/2h (sáb., 12h/3h; 2ª, 11h30/ 15h; fecha dom.). Cc.: . todos. Cd.: todos.