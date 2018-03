Novo bar no Itaim aposta em comida de pub e cervejas especiais

Foto: David Ktorza/Divulgação

Celso Filho

Foi de Londres, cidade que morou durante 11 anos, que a chef Elisa Hill tirou a ideia para abrir o Camden House, inaugurado no começo do ano no Itaim Bibi. Inspirado nos gastropubs britânicos, a casa funciona tanto como restaurante quanto como bar na happy hour.

A influência britânica está presente no cardápio, que serve receitas como os tradicionais ‘Fish and chips’ (R$ 29, versão mini), filés de peixe empanados com batatas fritas e molho tártaro – embora, a versão paulistana seja um pouco mais requintada que a vendida nas terras da rainha.

Entre os pratos, opte pelo suculento ‘Camden Angus Burger’ (R$ 38), acompanhado de batatas fritas, maionese defumada e salada de repolho.

Depois de escolher o que comer, pesquise a carta de cervejas ou os chopes sazonais, que saem das seis torneiras no balcão. Aproveite para experimentar marcas menos conhecidas, como a inglesa Wychwood Hobgoblin (R$ 29,50, 500 ml) ou a tcheca Czechvar (R$ 19, 500 ml).

Durante o dia, o estabelecimento também abre para o almoço com um menu executivo (R$ 45), que inclui entrada, prato do dia e sobremesa.

ONDE: R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. QUANDO: 12h/15h e 18h/0h (sáb., 9h/1h; dom., 9h/17h). QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.