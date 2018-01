Novo bar na zona sul aposta em cervejas artesanais

A zona sul da cidade acaba de ganhar um lugar dedicado aos amantes de cerveja. Inaugurado em junho, o Soul Botequim mescla o despojamento típico dos botecos brasileiros com o clima moderno das casas voltadas à bebida artesanal.

O proprietário é o sommelier Humberto Ribeiro (foto), que, por anos, prestou consultoria para diversos restaurantes da capital. Agora, seu espaço próprio conta com 15 torneiras de cerveja – conectadas, estrategicamente, à parede da câmara fria do bar.

Normalmente, sete delas são ocupadas por bebidas de seis fábricas parceiras. No dia da visita, uma boa pedida era a Red Passion (R$ 23,90, 300 ml), uma berliner weisse vinda do Rio de Janeiro, feita com morango, framboesa e amora.

Entre as que saem com frequência, está a Burgman Lager (R$ 12,90, 300 ml), opção suave vinda de Sorocaba. A casa serve ainda uma seleção de 15 cachaças artesanais (R$ 9/R$ 22) e de nove drinques clássicos (R$ 18/R$ 25).

Para petiscar, vale provar as ‘Empanadas Hermanas’ (R$ 8, cada), servidas nos sabores

queijo com cebola, carne e calabresa. Clássicos como a porção de coxinha com Catupiry (R$ 19, 90) complementam o cardápio. Além disso, todo dia um food truck diferente estaciona na frente do bar. Entre eles, o Mocotó Aqui, do chef Rodrigo Oliveira.

ONDE: Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. QUANDO: 17h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/20h; fecha 2ª). QUANTO: Cc. e Cd: todos.