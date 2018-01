Novo bar na Vila Madalena serve coquetéis exclusivos e chopes

Localizado no triângulo de bares entre as ruas Arapiraca e Delfina, o Olívio Gastrobar é nova opção na Vila Madalena para os amantes de drinques. Inaugurado em julho, em um espaço moderno com três ambientes, traz coquetéis clássicos, mas tem como forte suas criações exclusivas.

Para elaborá-las, os donos (do mesmo grupo que comanda o Fortunato Bar, na Vila Mariana) fizeram uma parceria com Argentino, bartender com passagem por bares como Original, Pirajá e Jordão.

Entre os destaques, estão os intitulados ‘drinques exibicionistas’ – como o ‘Liberté’ (R$ 30), feito com gim orgânico, limão taiti, abacaxi, licor cítrico de laranja e rum de coco. Detalhe: a taça chega à mesa dentro de uma gaiola.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da mesma categoria, vale provar o refrescante ‘Globo de Vidro’ (R$ 30), com vodca de uvas nobres, laranja, maracujá, frutas silvestres e manjericão. Do extenso balcão, também saem chopes Brahma e Heineken (R$ 14,90, 500 ml).

O menu do bar tem consultoria de Rachel Codreanschi, que já passou pelo Brown Sugar e trabalhou com Erick Jacquin. Feitos com queijo muçarela, parmesão e mel trufado, os ‘Cubinhos de Arroz’ (R$ 27) são boa opção para compartilhar. E, para quem não quer ficar só nos petiscos, há também massas (R$ 44/R$ 59), tartares (R$ 44/R$ 47) e sanduíches (R$ 35/R$ 39).

ONDE: R. Delfina, 196, V. Madalena, 2372- 6477. QUANDO: 16h/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). QUANTO: Cc. e Cd.: todos.

Confira mais dicas de bares.

Especial

Encontro da Confraria Paulista da Cachaça Especialista em cachaça, Renato Frascino dá uma palestra no evento, que terá degustação de dez rótulos da bebida. Barnaldo Lucrécia. R. Abílio Soares, 207, Paraíso, 3885-3425. 4ª (16), 19h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pub Food Festival

Pubs elegem o melhor ‘fish’n’chips’ – prato típico do Reino Unido, com batatas e peixe fritos – do Estado. No All Black (R. Oscar Freire, 163, 3088-7990), os filés de peixe empanados em chope Heineken vêm acompanhados de fritas e molho tártaro (R$27). Inf.: www.pubfoodfestival.com.br