Novo bar do Maksoud Plaza tem drinques assinados por Spencer Jr.

Foto: Rubens Kato/Divulgação

Maria Eugênia de Menezes

Após ocupar o alto do Maksoud Plaza com o clube Pan Am, o empresário Facundo Guerra agora abre, no lobby do hotel, o Frank bar.

Voltado aos coquetéis, o novo estabelecimento ocupa o cenário do antigo piano bar que existia no local: a decoração, aliás, sofreu poucas alterações e preserva a aura dos anos 1980.

A diferença fica por conta da presença de Spencer Jr. à frente das coqueteleiras. Premiado bartender da cidade (ex-Isola), ele apresenta um cardápio com 33 opções de drinques.

Para tomar no balcão de madeira ou nas poucas mesinhas do salão à meia luz, são servidas recriações de coquetéis clássicos, caso do ‘Ward 8’ (R$ 33). Essa invenção do século 19, que combina bourbon, cítricos e xarope caseiro de romã, estava sendo servida durante a fase de soft-opening da casa. A inauguração oficial ocorreu apenas na quinta (30).

Na ala das criações autorais, surgem combinações como o ‘Apa Fix’ (R$ 29), que mescla bourbon, cachaça, xarope de cupuaçu e bitter.

Para fazer jus ao nome – homenagem a Frank Sinatra – um trio de jazz se apresenta, às quintas-feiras, sem cobrar couvert artístico.

ONDE: Hotel Maksoud Plaza. Al. Campinas, 150 , Bela Vista. 3145-8000. QUANDO: 18h às 2h. QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.