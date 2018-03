Novo bar do Itaim Bibi tem cozinha comandada por Aaron Figueroa, ex-Dalva e Dito

Recém-inaugurado, o Eolo nasce com a proposta de ir além dos drinques e petiscos e traz pratos para quem busca um lugar menos formal para as refeições.

A cozinha é comandada pelo chef Aaron Figueroa – ex-Dalva e Dito –, que prepara receitas de alma andina. Entre as opções estão as ‘tapas de salmão’ (R$ 26), que trazem fatias do peixe defumado e cream cheese, em uma base de croissant; e os ‘tequeños con salsa de palta’ (R$ 22), pasteis peruanos recheados com queijo e acompanhados de guacamole.

A carta de drinques oferece bebidas triviais, mas o bom pisco sour (R$ 24) merece atenção.

O sotaque latino se limita ao cardápio. A decoração, com móveis de madeira escura, tem inspiração nos metrôs de Paris. Já a trilha sonora ambiente é pautada pelo jazz norte-americano.

Por falar em música, é necessário rever a acústica. No dia da visita da reportagem, a competente Boss Band fazia sua apresentação, mas o som estava tão alto que ficou impossível conversar. Fazer um pedido, somente ao pé do ouvido do garçom. Como estão previstos outros shows, a divulgação prévia da programação no site ou redes sociais ao menos serviria de aviso para quem pretende colocar o papo em dia.

ONDE: R. Dr. Renato Paes de Barros, 123, 2338-6197.

QUANDO: 11h30/últ. cliente (dom. e 2ª, até 18h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.