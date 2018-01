Novo 011 Gastronomia serve pratos sazonais

Por Maria Eugênia de Menezes

Adaptada: casa ocupa galpão em Pinheiros (Foto: divulgação)

Um dos eixos gastronômicos da cidade, a região de Pinheiros/Vila Madalena ganhou novo endereço com a abertura do 011 Gastronomia. Ali, o chef Gustavo Goussain (ex-Sal Gastronomia), aposta em receitas que se renovam a cada 15 dias.

No dia da visita, as sugestões incluíam um saboroso bacalhau com purê de flor de laranjeira (R$ 69) e a capa de kobe beef – que chegou à mesa em bom ponto – com legumes grelhados (R$ 45).

Já na ala das sobremesas, havia a panacota de capim santo com calda de maracujá (R$ 19). Apesar de bem executados, os pratos ostentam preços que não se traduzem nem no serviço nem no ambiente. Localizado em um galpão adaptado, o restaurante não é espaço dos mais convidativos.

ONDE: R. Artur de Azevedo, 613, Pinheiros, 3459-4282.

QUANDO: 12h /15h e 19h/0h (sáb., almoço até 16h; 2ª a 4ª, 12h/15h; fecha dom.)

QUANTO: Cc.: e Cd.: todos.