Novidade nos Jardins, hamburgueria homenageia Nova York

Celso Filho

Na 212 Burger, nova hamburgueria dos Jardins, a referência é a cidade de Nova York. A inspiração começa já no nome – o código 212 é o prefixo telefônico mais antigo de Manhattan. E o cardápio traz pratos em homenagem a bairros e ícones nova-iorquinos.

Foto: divulgação

Servidos em tábuas de madeira, são seis opções de hambúrgueres artesanais, criados a partir de três cortes de carne bovina. Entre eles, o ‘Soho’ (R$ 22) vem com queijo da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e picles. Já o ‘Empire State’ (R$ 43; foto) é para os mais fortes: 320 gramas de hambúrguer de angus, com queijo, bacon e ovo.

Há ainda o vegetariano ‘Chelsea’ (R$ 30), feito com grão de bico e proteína de soja, e servido com tubérculos, tomates secos e rúcula.

Não conseguiu escolher? Uma tábua de degustação reúne quatro opções para compartilhar com até quatro pessoas. Ela sai por R$ 79.

Para acompanhar o sanduíche, a porção de batatas fritas custa R$ 14 e pode vir em formato de canoa ou jogo da velha (mais crocante). Para beber, há serviço de refil de refrigerante ou chá gelado por R$ 8.

Na parte doce do cardápio, a casa preparou duas receitas com biscoito Oreo. Ele está em um dos três sabores de milk-shake (R$ 15) e entre as opções de sobremesa – no caso, o ‘212 Oreo Cake (R$ 20), uma fatia de bolo com recheio cremoso.

ONDE: Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 3052-1878. QUANDO: 18h/0h (6ª, sáb. E dom., 12h/0h; fecha 2ª). QUANTO: Cc. e Cd.: todos.