Novidade no Tatuapé, Rios serve culinária mediterrânea com toque moderno

Foto: Luís Vinhão/divulgação

Inaugurado no ano passado, no Tatuapé, o Rios remete mais a uma sala de jantar aconchegante, com sofás na lateral, decoração clara, plantas e cortinas. O atendimento gentil também faz você se sentir em casa. Mas é a cozinha que surpreende.

O menu de acento mediterrâneo reflete a técnica acumulada pelo chef Rodrigo Aguiar na cozinha de restaurantes como Attimo e Bona. O resultado são pratos que mesclam diferentes preparos, texturas e sabores. Um exemplo é a entrada composta de emulsão de dashi e tomate, com lula salteada, pupunha assada, salada de pepino e pipoca de arroz selvagem (R$ 42).

Para petiscar, há croquete de cordeiro com coalhada de cabra (R$ 20, 4 unid.). Na ala dos principais, o fettuccine de cabrito vem com tomates assados e queijo castanho (R$ 65). Outra sugestão é o peixe do dia com tubérculos assados (R$ 65). Das sobremesas, o ‘Romeu & Julieta’ traz cheesecake de queijo de cabra, com goiabada cremosa, doce de goiaba e pé de moleque de avelã (R$ 23).

O menu executivo (R$ 48,90), com couvert, entrada, prato e sobremesa, recebe o mesmo cuidado dispensado ao à la carte. A cada dia, figuram dois pratos fixos, a exemplo do bom arroz de pato com farofinha tostada de ervas, servido às terças. Com sorte, a sobremesa pode ser o ótimo pudim de leite com calda de laranja. Para acompanhar, bons sucos, drinques e ampla carta de vinhos.

ONDE: R. Itapura, 1.480, Tatuapé, 3213-9030.

QUANDO: 12h/15h30 e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h30; dom., 12h/16h30; 3ª, 12h/15h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.