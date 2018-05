Novidade na Vila Madalena, restaurante Mensa aposta em menu sazonal e cozinha à vista

Novidade na Vila Madalena, o Mensa (que significa ‘conviver à mesa’, em latim) carrega no nome a proposta de Rafael Navarini para o restaurante que marca sua estreia solo como chef. Antes de assumir o posto, ele passou pelas cozinhas do extinto Epice e do Esquina Mocotó.

No salão estreito e despojado, mesas coladinhas dividem espaço com o bar e a cozinha totalmente aberta. A ideia é interagir. Já o cardápio autoral traz apenas o ‘Menu Três Etapas’, que sai por R$ 80. O cliente monta a refeição a partir de quatro opções de entrada, quatro pratos principais e duas sobremesas. O chef vai trocar as receitas de tempos em tempos, aproveitando os produtos frescos da época.

Escolhas feitas, os pratos não demoram a chegar à mesa, em apresentações e preparos cuidadosos. O cardápio não revela muito sobre as receitas. Na dúvida, pergunte ao garçom. Uma das entradas traz coração de pato malpassado, pupunha grelhado, cebola com ervas, cogumelo e molho de pato defumado. Opção fria, o alho-poró cozido vem com creme de gergelim, emulsão de laranja e granola salgada.

Dos principais, o shoulder grelhado ao ponto na churrasqueira a carvão é servido com bom purê de cebola, abobrinha marinada e farofa de milho à parte. Já a boa posta de dourado vem sobre caruru levemente apimentado, vinagrete de banana-da-terra e caldo de peixe.

Para finalizar, prove a torta cremosa de abóbora com sorvete de manteiga queimada e farofa de pecã. Vale ressaltar: a água filtrada é cortesia.

ONDE: R. Wisard, 88, V. Madalena, 3031-7536.

QUANDO: 20h/0h (sáb., 12h/16h e 20h/0h; fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.