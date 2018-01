Novidade na Vila Madalena, Jamp Burger também faz sanduíche vegano

Fotos: Jamp Burger/divulgação

Novata na Vila Madalena, a Jamp Burger tem atraído os clientes com uma fórmula simples: chope barato e bons sanduíches. À noite, impera um clima de pré-balada, com calçada e varanda tomadas de gente bebericando ao som de música alta no salão.

O ambiente é simples, com uma mesa comunitária rodeada de cadeiras díspares e coloridas no salão principal, além de mesinhas desmontáveis de madeira e sofás de couro.

O pedido é feito por tablets que ficam nas mesas, com direito a escolha do ponto da carne e acréscimo de ingredientes. O ‘Daddy Rock’n’Roll’ (R$ 24; foto) vem com 200 gramas de carne, queijo camembert, alface e tomate concassé no pão de cebola. A versão combo, com o lanche, batatas rústicas, refrigerante e cookie, sai por R$ 32,89.

Outra boa pedida é o ‘Uncle John’ (R$ 24,90), montado com burguer de costela bovina, molho barbecue, bacon crocante, camembert, rúcula e tomate no pão de brioche. Também há opções vegetarianas e veganas, que levam hambúrgueres de milho, pupunha ou cogumelos. Das torneiras saem apenas chopes claro e escuro da cervejaria Ecobier, de Socorro (SP). O copo custa R$ 5,50 (300 ml) ou, na promoção, por R$ 2,75, das 17h às 21h.

ONDE: R. Mourato Coelho, 913, V. Madalena, 2371-5828.

QUANDO: 11h/23h (6ª, até 4h; sáb., 18h/4h; dom., 13h/0h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.