Novidade na Mooca, Hospedaria serve pratos inspirados na cozinha dos imigrantes

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

Autor de uma das melhores pizzas da cidade, o chef Fellipe Zanuto faz releituras da comida caseira no novo Hospedaria, na Mooca – bairro onde nasceu e onde toca A Pizza da Mooca e a panificadora Da Mooca. O restaurante ocupa um antigo galpão industrial, com pé direito alto e parte das paredes descascadas. Agradável e informal, tem mesas comunitárias, um bar extenso e forno a lenha.

Aberto no fim do ano passado apenas para o almoço, o lugar já estende o serviço ao jantar. O cardápio é enxuto e pautado em receitas de famílias de imigrantes, como a de Zanuto. Para começar, há bolinhos cremosos de arroz do dia (R$ 24, 8 unid.). Outra pedida reconfortante é o pão quentinho com molho encorpado de tomate (R$ 22).

Tudo é feito na casa, a exemplo da linguiça servida com geleia de cebola, picles de pepino, mostarda e pão de milho (R$ 28). Da lista de principais, destaque para o ótimo ‘Risoto de Imigrante’ (R$ 42), feito com arroz agulhinha, pedaços de frango e de carne de porco, legumes orgânicos, queijo meia cura e, para arrematar, um ovo mole.

Entre as opções, há ainda macarrão à bolonhesa (R$ 42) e moussaka vegetariano (R$ 38), que chega à mesa fumegante com berinjela tostada na lenha, bechamel e fonduta de queijo meia cura. Com entrada, prato e sobremesa, o almoço executivo sai por R$ 45. Vale encerrar com o arroz doce (R$ 8).

ONDE: R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca, 2291-5629.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/17h e 19h/23h30; fecha 2ª). Fecha 3ª (28).

QUANTO: Cc.: M e V. Cd.: M e V.