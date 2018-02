Novidade na Aclimação, bar aposta em petiscos bem preparados

Foto: Divulgação

Celso Filho

A ampla e arejada varanda do Aclimação Bar e Gastronomia é uma boa pedida para se refrescar nos dias quentes. Recém-inaugurado, 0 estabelecimento fica ao lado do Parque Aclimação, no lugar do antigo Bar Matriz.

Assinado pelo chef Waldomiro Santos, ex-funcionário do Bar des Arts, o cardápio traz agradáveis opções para acompanhar o chope Brahma gelado (R$ 7,90, claro, e R$ 9,50, black).

São clássicos de boteco, como a porção de bolinhos de carne (R$ 35, nove unid.). Mas também há espaço para receitas mais elaboradas. É o caso da ‘Delícias da Aclimação’ (R$ 51,90) – cubos de filé mignon cobertos com queijo gruyère e molho branco gratinados, servidos em espetinhos com tomate cereja e rúcula.

Para os famintos, há ainda opções de lanches e pratos. Aos sábados, serve bufê de feijoada (R$ 59, por pessoa). E aos domingos, há Paella Valenciana (R$ 65, por pessoa).

Além dos drinques tradicionais, o bar também prepara receitas como o ‘Black’ (R$ 30), com whisky, licor Baileys, sorvete de chocolate, leite condensado e biscoito Negresco.

Na carta de cervejas são oferecidos 12 rótulos nacionais e internacionais. No entanto, no dia da visita, as garrafas estavam em falta.

ONDE: R. Pedra Azul, 521, Aclimação, 5574-8022. QUANDO: 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). QUANTO: Cc.: A, D, M e V. Cd.: M e V.